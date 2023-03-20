Голкипер чилийского клуба «Кабресаль» Леандро Рекена заметил, что вратарь соперника вышел слишком далеко за пределы штрафной, с силой выбил мяч и попал прямо в ворота соперника.

Расстояние от места удара до линии ворот составляло 101 метр, что является рекордом в истории футбола, который теперь должна подтвердить Книга рекордов Гинесса. Предыдущий рекорд составлял 96,1 метра и принадлежал вратарю голкипера «Ньюпорта» из 4 лиги Англии.

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