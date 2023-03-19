Скоро могут сравняться.

Уже многие годы класико является одним из наиболее ожидаемых событий в испанском футболе, и в воскресенье состоится уже четвертая встреча «Барселоны» и «Реала» в этом сезоне, на этот раз в Ла Лиге.

И, если сегодня вечером каталонский клуб обыграет «Мадрид» на «Камп Ноу», то это станет сотой победой «Барсы» в официальных матчах класико.

Однако этого недостаточно, чтобы сравняться с рекордом «Мадрида», поскольку «сливочные» обыгрывали «блауграну» 102 раза в официальных матчах. Еще 52 матча закончились вничью.

Если учитывать товарищеские матчи, то у «Барсы» 119 побед, а у «Реала» ― 104. Кроме того, 10 неофициальных игр завершились вничью.

Хави одержал 3 победы и 2 поражения в класико в качестве тренера «Барсы».

У Анчелотти больше опыта в этом противостоянии: 4 победы, 7 поражений.