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Сегодня нас ждет новый раунд противостояния «Реала» и «Барселоны». А какая из двух команд чаще выигрывала класико?

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Скоро могут сравняться.

Уже многие годы класико является одним из наиболее ожидаемых событий в испанском футболе, и в воскресенье состоится уже четвертая встреча «Барселоны» и «Реала» в этом сезоне, на этот раз в Ла Лиге.

И, если сегодня вечером каталонский клуб обыграет «Мадрид» на «Камп Ноу», то это станет сотой победой «Барсы» в официальных матчах класико.

Однако этого недостаточно, чтобы сравняться с рекордом «Мадрида», поскольку «сливочные» обыгрывали «блауграну» 102 раза в официальных матчах. Еще 52 матча закончились вничью.

Если учитывать товарищеские матчи, то у «Барсы» 119 побед, а у «Реала» ― 104. Кроме того, 10 неофициальных игр завершились вничью.

Хави одержал 3 победы и 2 поражения в класико в качестве тренера «Барсы».

У Анчелотти больше опыта в этом противостоянии: 4 победы, 7 поражений. 

3 комментария

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Boni Jek
Ответ Kaloyan Yalamov
Статистика Карло дает уверенности...
Уверенность???)))ахаха 😄
0
0
0
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Dag Dad
Ответ Kaloyan Yalamov
Статистика Карло дает уверенности...
Ждём азара в основе
+1
0
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Kaloyan Yalamov
Статистика Карло дает уверенности...
+3
-1
+2
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