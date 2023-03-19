«Юрген Клопп – это тот парень, который может быть тебе, как отец – он постоянно будет тебе помогать и подталкивать тебя вперед», - рассказал ESPN нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски.

«Ты можешь с ним поговорить, можешь учиться у него не только футболу, но и жизни. Я многому у него научился».

«Я думаю, что одна история изменила мою карьеру - это произошло в первом или может быть в начале второго сезона в «Боруссии». Я был не в очень хорошей форме, мало забивал и не знал, чего Юрген ждал от меня. После матча, в котором мы проиграли я подошел к нему. Было около полуночи, мы были в отеле. Я сказал: «Я хочу с вами поговорить, потому что не понимаю, чего вы от меня хотите».

«Я думал мы пообщаемся 5-10 минут, но мы проговорили 1,5 часа».

«Самое главное, что я говорил с ним, как с отцом. А я очень скучаю по отцу, я потерял его, когда мне было 16 лет. С тех пор я не встречал человека, с которым мог бы разговаривать так, как с ним».

«Три дня спустя мы играли в Бундеслиге, и я сделал хет-трик и один ассист – мы победили 4:0».

«В тот момент я понял, что психология и то, что у тебя в голове – очень важно и может изменить все. Я почувствовал свободу, в тот момент все изменилось».

«Всего я не помню, но Клопп сказал мне, что если я покажу на поле 70% моего мастерства, которое я демонстрирую на тренировке, то он будет счастлив».

«Я понял, что делал достаточно и должен был совершить следующий шаг – показать уровень в игре. И эта деталь изменила мою жизнь».

Роберт Левандовски стал одним из лучших нападающих в мире: даже в 34 года поляк продолжает забивать – на его счету уже 25 голов за «Барселону» в этом сезоне.