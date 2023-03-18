11 комментариев

В пятницу прошла жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов: команды узнали ближайших и потенциальных соперников по дальнейшей сетке.

Суперкомпьютер оценил шансы каждой из команд выиграть турнир. Вот пара любопытных фактов.

• Хоть суперкомпьютер уверен, что мадридский «Реал» пройдет в полуфинал, ожидается, что они не допрыгнут до финала – проиграют кому-то из пары «Сити» – «Бавария».

• У будущего чемпиона Серии А «Наполи» больше шансов на успех, чем у «Реала», поскольку у итальянцев путь к финалу объективно проще.