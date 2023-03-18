Гаспачо
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Похоже, «Реал» не выиграет ЛЧ – суперкомпьютер дает очень низкие шансы. А кто победит?

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В пятницу прошла жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов: команды узнали ближайших и потенциальных соперников по дальнейшей сетке.

Суперкомпьютер оценил шансы каждой из команд выиграть турнир. Вот пара любопытных фактов.

• Хоть суперкомпьютер уверен, что мадридский «Реал» пройдет в полуфинал, ожидается, что они не допрыгнут до финала – проиграют кому-то из пары «Сити» – «Бавария».

• У будущего чемпиона Серии А «Наполи» больше шансов на успех, чем у «Реала», поскольку у итальянцев путь к финалу объективно проще.

11 комментариев

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Вазген, друг Мхитаряна.
Сити в этом году - зверь и их уже на этот раз никто не остановит
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Санитар-волк
суперкофейная гуща точно не играет в футбол )))
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Иван Иванов
Я не могу представить каким образом можно выбить нырешний Реал в двухматчевом противостоянии , ни у Сити ни у Баварии это не получится.в прошлом сезоне Сити сделал всё для этого но не получилось , сейчас усилились холландом , но его может закрыть Милитао ,мюнхенцы и вовсе удобный клиент для Реала совсем недавно вылетали от него с Гвардиолой ,позже с юппом хайнкесом ещё при зидане-тренере.
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di Malkovich
Понятное дело, что хочется поспорить с суперкомпьютером, привести контраргументы - как будто ему не всё равно. Но на самом деле шансы, рассчитанные на основе исторических данных, - это только шансы, т.е. вероятности, причём меньшие 100%. Успех суперкомпьютера или его прозорливости, можно измерить только сопоставив серию его прогнозов с фактическими результатами. И здесь я предположу, что результат будет выше, чем у многих футбольных аналитиков.

Автору спасибо. Было бы здорово, если бы поделились ссылкой на источник.
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Карл_Иваныч
Прогнозы основаны на прошлых достижениях, но когда речь идёт о человеческом материале, точные прогнозы невозможны. Людям свойственно существенно менять свои характеристики под действием случайных факторов, которые в исходных данных учесть сложно.
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Фалькао_к_нам_не_поедет
Классика
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Vitaly Petrov
Ответ Masud Kayumov
Суперкомпьютер считает прошедшие результаты. Он не способен считать мотивацию, собранность, волю и характер.
И в догонку… он не может предугадать лаки-гол. Бывает день, когда у одних всё не прет, а у вторых пару корявых ударов и оба закатились.
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Aziz Sunnatov
Этот суперпуперкомпьютер уже лет десять считает фк рычаг фаворитом лч
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Masud Kayumov
Суперкомпьютер считает прошедшие результаты. Он не способен считать мотивацию, собранность, волю и характер.
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Павел Аникеев
У компьютера победитель пары Бавария - Сити железобетонный фаворит. В реальности это практически так и есть.
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Игорь Климов
В данном случае компьютер прав.
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