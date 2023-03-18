Гаспачо
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Классический Моуринью: саркастично отреагировал на вылет «Лацио» и напомнил о своих достижениях

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Римский «Лацио» вылетел из Лиги конференций, проиграв «АЗ Алкмару» в 1/8, после этого в турнире осталась только одна итальянская команда – «Фиорентина». Действующий обладатель кубка Лиги конференций Жозе Моуринью саркастично прокомментировал ситуацию:

«Мне жаль УЕФА, которой теперь приходится тратить деньги на доставку трофея Лиги конференций. Он мог бы остаться в Риме (там играют «Рома» и «Лацио», но теперь ему, вероятно, придется отправиться во Флоренцию (к «Фиорентине»).

А как дела у Жозе? Если коротко: прекрасно. «Рома» прошла «Реал Сосьедад» в 1/8 Лиге Европы, а в 1/4 встретится с «Фейеноордом». В полуфинале Моуринью не попадет на «Юве», «МЮ» или «Севилью» – они в другой половине сетки. Соперником Жозе в 1/2 станет кто-то из пары «Байер» – «Юнион Сент Жилуа» (Бельгия).

😅

1 комментарий

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Tun
В полуфинале Моур не попадёт на Юве, МЮ или Севилью, потому что в полуфинал попадёт Фейе - как вам такой вариант?
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