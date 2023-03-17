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🤔Суперкомпьютер оценил шансы команд на полуфинал и финал ЛЧ. Некоторые предсказания очень неожиданные

Манчестер Сити Манчестер Сити
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Реал Мадрид Реал Мадрид
Бенфика Бенфика
Челси Челси
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Милан Милан
Интер Интер
Бавария Бавария
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Футбол Футбол

Испанский и итальянский клуб могут пенять на недооценку.

Суперкомпьютер аналитического сайта FiveThirtyEight оценил шансы каждой из восьми команд на выход в полуфинал и финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

Главным фаворитом ЛЧ он назвал «Манчестер Сити». Пеп Гвардиола который год собирает мощную банду, но каждый раз ей чего-то не хватает. По версии суперкомпьютера, самые большие шансы составить пару финалистов у «Сити» и «Наполи», однако если до финала доберется «Бавария», то вероятность ее победы чуть повыше, чем у итальянцев.

Удивляет то, насколько недооценены действующий чемпион Лиги чемпионов «Мадрид» и «Милан». Если у команды Анчелотти и сложнее сетка, то у «Милана» она куда проще, но при этом клуб котируется не сильно выше, чем «Челси» или «Бенфика». Команда Поттера в принципе один из главных аутсайдеров, но это связано с тем, с кем «синим» предстоит сыграть уже в четвертьфинале.

А кого бы вы назвали главными претендентами на финал ЛЧ и самым вероятным победителем? Пишите в комментариях.

11 комментариев

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Murder Weapon
Выиграли не без судьи, фавориты, другие прошли одного из фаворитов и 2 место ) хохма.
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Алексей Иванов
Ответ дамьен
Суперкомпьютер не смотрел предыдущую лч
А не только прошлую, я ради интереса посмотрел предыдущие победы Реала в ЛЧ и новости перед плей офф. Там Реал всегда был на 3-4 месте по шансам.
+1
0
+1
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d.xoxlov
У "Наполи" и "Бенфики" есть преимущество в том, что в домашних чемпионатах можно спокойно отдыхать перед матчами ЛЧ. В конце длиннейшего сезона это может очень даже помочь.
С сильной стороны сетки вообще предсказывать нечего. Кто угодно может оттуда выскочить. Даже "Челси".
+2
-1
+1
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Валентин и ыч
А где можно прочитать про суперкомпьютер аналитического сайта FiveThirtyEight? У них на сайте ничего такого нет.
0
0
0
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Вовито Бомбито
Ответ Bolvan
Челси пройдёт Реал?!?!Челси ели гол за матч забивает ты о чем ,Реал отгрузил Ливеру 6
На фарте же написал
Я же не дурак, и знаю что реал щас на 2 голову выше
0
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Citronn
Реал,Бавария,Наполи,Интер по идее должны выходить в полуфинал
+2
-2
0
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Bolvan
Ответ Вовито Бомбито
Наполи пройдет Милан, Бенфика Интер, Сити Баварию, а Челси Реал на фарте В полуфинале Сити победить Челси Наполи с трудом выиграет у Бенфики А финал будет за Сити, но я хотел бы чтоб Наполи выиграл
Челси пройдёт Реал?!?!Челси ели гол за матч забивает ты о чем ,Реал отгрузил Ливеру 6
+5
0
+5
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Вовито Бомбито
Наполи пройдет Милан, Бенфика Интер, Сити Баварию, а Челси Реал на фарте
В полуфинале
Сити победить Челси
Наполи с трудом выиграет у Бенфики
А финал будет за Сити, но я хотел бы чтоб Наполи выиграл
0
-4
-4
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Lazizbek Gulyamov
Компьютер удверждал тоже самое в прошлом году. Итог Сити аут, Реал победа. Мы будем встериться немцами а не мешками денег
+1
-1
0
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Aslan Aslan
Как не послушай этих экспертов, реал всегда в опе, но на деле выходит иначе бесят, особенно, каждый год МС ФАВОРИТ САМЫЙ ГЛАВНЫЙ, мы 3 раза подряд брали и то мы каждый год были почти что аутсайдерами )))
+3
-2
+1
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дамьен
Суперкомпьютер не смотрел предыдущую лч
+17
-1
+16
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