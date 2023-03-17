11 комментариев

Испанский и итальянский клуб могут пенять на недооценку.

Суперкомпьютер аналитического сайта FiveThirtyEight оценил шансы каждой из восьми команд на выход в полуфинал и финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

Главным фаворитом ЛЧ он назвал «Манчестер Сити». Пеп Гвардиола который год собирает мощную банду, но каждый раз ей чего-то не хватает. По версии суперкомпьютера, самые большие шансы составить пару финалистов у «Сити» и «Наполи», однако если до финала доберется «Бавария», то вероятность ее победы чуть повыше, чем у итальянцев.

Удивляет то, насколько недооценены действующий чемпион Лиги чемпионов «Мадрид» и «Милан». Если у команды Анчелотти и сложнее сетка, то у «Милана» она куда проще, но при этом клуб котируется не сильно выше, чем «Челси» или «Бенфика». Команда Поттера в принципе один из главных аутсайдеров, но это связано с тем, с кем «синим» предстоит сыграть уже в четвертьфинале.

А кого бы вы назвали главными претендентами на финал ЛЧ и самым вероятным победителем? Пишите в комментариях.