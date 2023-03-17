31 комментарий

Трансфер не состоялся.

Звезда OnlyFans Натали Андреани заявила, что отклонила несколько пикантных предложений от футболиста сборной Франции, который готов был заплатить ей 50 000 евро.

Натали 50 лет, у нее два ребенка, и она заявила, что один мужчина неоднократно делал ей непристойное предложение.

Женщина рассказала об этом французскому журналу Public: «Он предложил мне 50 000 евро, чтобы провести ночь со мной. Я могла бы попросить гораздо больше, но отказалась. Он был игроком сборной Франции. Я просто в шоке. Было обидно, так как я предпочла бы, чтобы он не предлагал мне эти деньги».

Натали известна своими выступлениями во французских телешоу, таких как «Тайная история» и «Вилла с разбитым сердцем». Она также открыто рассказывает о своей сексуальной жизни в 50 лет: «Я наслаждаюсь собой и открываю для себя то, чего никогда раньше не делала».

Кто же это был?