31 комментарий

💞 🔞 «Он предложил 50 000 евро, чтобы провести ночь со мной». 50-летняя звезда OnlyFans рассказала об интересе со стороны игрока сборной Франции
Трансфер не состоялся.
Звезда OnlyFans Натали Андреани заявила, что отклонила несколько пикантных предложений от футболиста сборной Франции, который готов был заплатить ей 50 000 евро.
Натали 50 лет, у нее два ребенка, и она заявила, что один мужчина неоднократно делал ей непристойное предложение.
Женщина рассказала об этом французскому журналу Public: «Он предложил мне 50 000 евро, чтобы провести ночь со мной. Я могла бы попросить гораздо больше, но отказалась. Он был игроком сборной Франции. Я просто в шоке. Было обидно, так как я предпочла бы, чтобы он не предлагал мне эти деньги».
Натали известна своими выступлениями во французских телешоу, таких как «Тайная история» и «Вилла с разбитым сердцем». Она также открыто рассказывает о своей сексуальной жизни в 50 лет: «Я наслаждаюсь собой и открываю для себя то, чего никогда раньше не делала».
Кто же это был?
Платини? Тигана? Кантона?