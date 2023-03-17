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💞 🔞 «Он предложил 50 000 евро, чтобы провести ночь со мной». 50-летняя звезда OnlyFans рассказала об интересе со стороны игрока сборной Франции

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Трансфер не состоялся.

Звезда OnlyFans Натали Андреани заявила, что отклонила несколько пикантных предложений от футболиста сборной Франции, который готов был заплатить ей 50 000 евро.

Натали 50 лет, у нее два ребенка, и она заявила, что один мужчина неоднократно делал ей непристойное предложение.

Nathalie Andreani Archives - Oversport News

Женщина рассказала об этом французскому журналу Public: «Он предложил мне 50 000 евро, чтобы провести ночь со мной. Я могла бы попросить гораздо больше, но отказалась. Он был игроком сборной Франции. Я просто в шоке. Было обидно, так как я предпочла бы, чтобы он не предлагал мне эти деньги».

Натали известна своими выступлениями во французских телешоу, таких как «Тайная история» и «Вилла с разбитым сердцем». Она также открыто рассказывает о своей сексуальной жизни в 50 лет: «Я наслаждаюсь собой и открываю для себя то, чего никогда раньше не делала».

OnlyFans beauty, 50, says French footballer offered £43,000 to spend night with her - Daily Star

Кто же это был?

31 комментарий

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a-fon
Ответ Ivan Ivanych
Где сказано что он СЕЙЧАС предложил?
сейчас, это значит самый сок)
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Dmitrii Panferov
Не знал, что Набабкин заигран за сборную Франции!
+1
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Любитель пожрать
Ответ Anatolii
Игрок сборной Франции - геронтофил?
Она сказала что он БЫЛ игроком Франции, но не сказала что он действующий игрок Франции. :)
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Антуан Гризманн
Ответ Тюменский медвежонок
кого-то на милф потянуло) ну в целом симпатичная женщина
Это уже гилф
+1
-1
0
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Winnie22
Ответ Гекдениз Кардениз
Жирков под ником Мбапе07 писал ей
Мбапе83 )))
+1
0
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Anatolii
Ответ Shamarin
"Он был игроком сборной Франции". Платини? Тигана? Кантона?
Жюст Фонтен
+5
0
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Гекдениз Кардениз
Жирков под ником Мбапе07 писал ей
+2
0
+2
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Гекдениз Кардениз
Ответ Ivan Ivanych
Мне кажется, тут без вариантов - Рами
а те кто пишут о кцда бабки так че думают он бесплатно что ли в Сочи переходил )) кэш на милф капнул и был таков)) 0 игр легенда
+1
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Гекдениз Кардениз
Ответ Ivan Ivanych
Где сказано что он СЕЙЧАС предложил?
учитывая что он был мужем Памелки которой сейчас 55 то полюбому он , на милф тянет
+3
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vanrock
Какие 50.000 евро? Когда ей предлагали были еще франки )))
+3
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Dave Anderson
Ответ Baggio From Baku
20-летних
А вот это не факт, он же не уточнял)
+1
0
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Gani
Дешам
+4
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vallabaza
Да она же старая и некрасивая....
+1
-4
-3
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Тюменский медвежонок
кого-то на милф потянуло) ну в целом симпатичная женщина
+12
0
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Baggio From Baku
Ответ megafootball
За 50к евро я всю жизнь буду лучше наших драть )))
20-летних
+2
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Ivan Ivanych
Ответ a-fon
Откуда у Адиля Рами сейчас такие деньжищи
Где сказано что он СЕЙЧАС предложил?
+9
0
+9
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dxjqrmnckj
Этой новости 2 года , автор ты где это откопал ?)))))
+3
0
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Anatolii
Игрок сборной Франции - геронтофил?
+1
-3
-2
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Семён Жуйло
Ну, да. Самая футбольная тема для спорца.
+1
0
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megafootball
За 50к евро я всю жизнь буду лучше наших драть )))
+1
-4
-3
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Ivan Ivanych
Мне кажется, тут без вариантов - Рами
+5
0
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Сергей Фомичев
Ответ Николай Козлов
Зачем это на главной?
Клики, реклама, профит
+6
0
+6
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Shamarin
"Он был игроком сборной Франции".
Платини? Тигана? Кантона?
+7
-1
+6
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zukarello
Однозначно - Бензема)
+2
-1
+1
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garp
Это когда всё было то, Наташа?
0
0
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