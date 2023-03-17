10 комментариев

Очередная попытка обвинить в подтасовке.

После жеребьевки четвертьфинала и полуфинала Лиги чемпионов футбольные фанаты в очередной раз выстроили теорию заговора. На этот раз в центре обвинений − удобный для итальянских команд сценарий.

Вынимать шары из чаши сегодня поручили Хамиту Алтынтопу и Патрику Клюйверту. Алтынтопа выбрали, по-видимому, из-за того, что финал пройдет в его родной стране − Турции.

Перед началом было много интриг, так как сразу четыре команды в этом сезоне называются в числе главных претендентов на победу − «Сити», «Бавария», «Мадрид» и «Наполи».

Итогам жеребьевки болельщики «Сити» явно не были рады, ведь сперва им предстоит сыграть с «Баварией», а далее могут попасть на «Мадрид». «Сливочные», в свою очередь, будут защищать титул в игре с «Челси» − повторение прошлого года.

Все это означало, что вторая половина розыгрыша будет заполнена командами Серии А: «Интер» попал на «Бенфику», а «Милан» и «Наполи» между собой решат, какая итальянская команда доберется аж до полуфинала. Получается, что в полуфинале гарантированно будет один представитель от Италии, в то время как у другой команды («Интера») есть хорошие шансы на проход.

Болельщики посчитали, что высокий шанс итальянской команды в финале − это не просто совпадение.

💭 Они только что бессовестно отправили команду Серии А в финал Лиги чемпионов. Скажите мне, что все это не подтасовка.

💭 Почему у «Наполи» всегда легкие команды, а четыре самые тяжелые играют между собой? Хотя, с другой стороны, в какой вселенной играть против «Челси» сложнее, чем против «Наполи»?

💭 Такое ощущение, что Неаполь тащат в финал или даже на победу.

💭 Как будто это чей-то хитрый и умелый сценарий.

💭 Подождите, вы мне хотите сказать, что у «Милана», «Наполи», «Интера» и «Бенфики» есть шанс сыграть в финале ЛЧ? Вау.

А как вы отреагировали на результаты жеребьевки? Пишите в комментариях.