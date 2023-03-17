10 комментариев

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«Откровенная помощь итальянским командам». Фанаты считают, что жеребьевку сделали удобной для клубов Серии А

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Очередная попытка обвинить в подтасовке.

После жеребьевки четвертьфинала и полуфинала Лиги чемпионов футбольные фанаты в очередной раз выстроили теорию заговора. На этот раз в центре обвинений − удобный для итальянских команд сценарий.

Вынимать шары из чаши сегодня поручили Хамиту Алтынтопу и Патрику Клюйверту. Алтынтопа выбрали, по-видимому, из-за того, что финал пройдет в его родной стране − Турции.

Перед началом было много интриг, так как сразу четыре команды в этом сезоне называются в числе главных претендентов на победу − «Сити», «Бавария», «Мадрид» и «Наполи».

Итогам жеребьевки болельщики «Сити» явно не были рады, ведь сперва им предстоит сыграть с «Баварией», а далее могут попасть на «Мадрид». «Сливочные», в свою очередь, будут защищать титул в игре с «Челси» − повторение прошлого года.

Все это означало, что вторая половина розыгрыша будет заполнена командами Серии А: «Интер» попал на «Бенфику», а «Милан» и «Наполи» между собой решат, какая итальянская команда доберется аж до полуфинала. Получается, что в полуфинале гарантированно будет один представитель от Италии, в то время как у другой команды («Интера») есть хорошие шансы на проход.

Болельщики посчитали, что высокий шанс итальянской команды в финале − это не просто совпадение.

💭 Они только что бессовестно отправили команду Серии А в финал Лиги чемпионов. Скажите мне, что все это не подтасовка.

💭 Почему у «Наполи» всегда легкие команды, а четыре самые тяжелые играют между собой? Хотя, с другой стороны, в какой вселенной играть против «Челси» сложнее, чем против «Наполи»?

💭 Такое ощущение, что Неаполь тащат в финал или даже на победу.

💭 Как будто это чей-то хитрый и умелый сценарий.

💭 Подождите, вы мне хотите сказать, что у «Милана», «Наполи», «Интера» и «Бенфики» есть шанс сыграть в финале ЛЧ? Вау.

А как вы отреагировали на результаты жеребьевки? Пишите в комментариях.

10 комментариев

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Денис Полонянкин
С другой стороны, одна из итальянских команд точно вылетит из Лиги Чемпионов на этой стадии. Заговор против итальянских клубов?
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Nerazzurri-88
Ответ wizard58
Блин, ну а чего вы ожидали то? Это же уё(птвм)фа! Сами же орали, что нужно давать шанс небольшим командам на победу, что постоянные игры одних и тех же топов это не интересно… это я нарративы из веток противников СуперЛиги привёл. Аааа ну да нуда, это другое, понимать нада, дада, пошел я нах…
Да-да, сходи.
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MajestySport
Другая сетка хотела себе полегче оппонентов, поэтому их фанаты и возмущаются
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Le_Mogul
По хорошему, нужны только две жеребьевки. Одна перед групповым турниром, вторая перед ПО. И все.
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d.xoxlov
Да, блин, де Лаурентис провернул всех шейхов, американцев и Переса на своём приборе. Так и запишите.
+1
-1
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Arthur Jacob
Интер обошёл чемпиона Испании Барселону, Милан прошёл 4-ю команду ВЕЛИКОЙ АПЛ, а Наполи обошёл Ливерпуль
+7
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Тиджани Бабангида
Его величество «случай» выше всех теорий заговоров
+7
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Семён Жуйло
Всегда будут недовольные жеребьёвкой. И выдумают в оправдание своего недовольства любую ЁНХ. Так было и так будет. Хорошо, что проходит через недельку.
+8
-1
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Temirlahn
Будет эпично, если Милан аыигрант ЛЧ, а Златан не получит медаль. Он ведь незаявлен.
+17
-1
+16
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wizard58
Блин, ну а чего вы ожидали то? Это же уё(птвм)фа! Сами же орали, что нужно давать шанс небольшим командам на победу, что постоянные игры одних и тех же топов это не интересно… это я нарративы из веток противников СуперЛиги привёл. Аааа ну да нуда, это другое, понимать нада, дада, пошел я нах…
+3
-4
-1
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