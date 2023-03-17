7 комментариев

Неоднозначно.

Некоторые болельщики «Челси» даже слишком оптимистично отреагировали на результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Чемпионов. Англичане думают, что им по силам справиться с действующим чемпионом - мадридским «Реалом».

💭 Rashab: «Мне жаль «Мадрид»... Они скоро поедут домой».

💭 Ojei Kingsley Samuel: «Мы уже в полуфинале».

💭 Chelseanuts1: «Ну, это фантастический результат жеребьевки для «Челси»!!! Мы скоро станем полуфиналистами!».

💭 Owusu takyi Oswald: «Мы точно будем играть в полуфинале».

💭 Temitope Daniel Agbeniga: «Реалу» конец».

💭 Famous Ogonna: «Мадрид» в беде».

Это будет третье столкновение «Реала» с «Челси» за последние три сезона. Лондонцы обыграли «Мадрид» в полуфинале два года назад, добившись сенсационной победы в турнире. А в прошлом году, уже «Реал» переиграл англичан в четвертьфинале и в конечном итоге выиграл соревнование.

Может быть это новая традиция - победитель пары «Челси» - «Реал» выигрывает ЛЧ? Как думаете?