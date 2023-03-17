Гаспачо
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🤔 «Мне жаль «Мадрид». Удивительная реакция фанатов «Челси» на жеребьевку 1/4 финала ЛЧ

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Неоднозначно.

Некоторые болельщики «Челси» даже слишком оптимистично отреагировали на результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Чемпионов. Англичане думают, что им по силам справиться с действующим чемпионом - мадридским «Реалом».

Good news from Stamford Bridge as Chelsea smile to bank after winning Club World Cup

💭 Rashab: «Мне жаль «Мадрид»... Они скоро поедут домой».

💭 Ojei Kingsley Samuel: «Мы уже в полуфинале».

💭 Chelseanuts1: «Ну, это фантастический результат жеребьевки для «Челси»!!! Мы скоро станем полуфиналистами!».

💭 Owusu takyi Oswald: «Мы точно будем играть в полуфинале».

💭 Temitope Daniel Agbeniga: «Реалу» конец».

💭 Famous Ogonna: «Мадрид» в беде».

Это будет третье столкновение «Реала» с «Челси» за последние три сезона. Лондонцы обыграли «Мадрид» в полуфинале два года назад, добившись сенсационной победы в турнире. А в прошлом году, уже «Реал» переиграл англичан в четвертьфинале и в конечном итоге выиграл соревнование.

Может быть это новая традиция - победитель пары «Челси» - «Реал» выигрывает ЛЧ? Как думаете?

7 комментариев

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Kanonir152
Не понимаю что Челси в этой ЛЧ вообще делает. Смотрел матчи с Боруссией, но все равно не верится, что дошли до четвертьфинала.
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Robert Fitzooth
хоть и не фан Реала, но болелы Челси так в себе уверены))) Челси думаю не выиграть Реал. Мадридцы очень сильны.
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Umar Yunuszoda
Это гаспачо сам передумал гаспачо фаната фифаселона и пепсиналду
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белошип
Ахах,оказывается глоры Челси даже глупее глоров Судьялоны)
+7
-3
+4
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David Avagyan
Ответ udiekemen
Пхвх, Реал на расслабоне отправят их домой)
А ты вериш что это настояшие коменти а если да что это написали фанаты Челси.
+1
-4
-3
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udiekemen
Пхвх, Реал на расслабоне отправят их домой)
+11
-3
+8
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David Avagyan
А источник или верить на слово.
+1
0
+1
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