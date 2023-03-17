18 комментариев

«Реал» против «Челси», Гвардиола против «Баварии»: все итоги жеребьевки решающих матчей Лиги чемпионов
Весна будет жаркой.
Ведущими жеребьевки были Джорджио Маркетти, Хамит Алтынтоп и Патрик Клюйверт. Итак, вот четвертьфинальные пары.
«Реал Мадрид» – «Челси»
«Манчестер Сити» – «Бавария»
«Милан» – «Наполи»
«Интер» – «Бенфика»
Команды, указанные первые в парах, первый матч проведут на выезде, а уже ответный дома.
Но самое интересное нас ждет в полуфиналах – леваячасть сетки явно сильнее – там скорее всего нас и ждет будущий победитель Лиги чемпионов этого сезона
«Милан» / «Наполи» – «Интер» / «Бенфика»
«Реал Мадрид» / «Челси» – «Манчестер Сити» / «Бавария»
Первые матчи 1/4 финала пройдут 11 и 12 апреля, ответные – 18 и 19 апреля.
Полуфиналы начнутся 9 и 10 мая, ответные встречи будут сыграны 16 и 17 мая.
Финал пройдет 10 июня.
Сити
Наполи
Бенфика