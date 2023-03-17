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«Реал» против «Челси», Гвардиола против «Баварии»: все итоги жеребьевки решающих матчей Лиги чемпионов

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Весна будет жаркой.

Ведущими жеребьевки были Джорджио Маркетти, Хамит Алтынтоп и Патрик Клюйверт. Итак, вот четвертьфинальные пары.

«Реал Мадрид» – «Челси»

«Манчестер Сити» – «Бавария»

«Милан» – «Наполи»

«Интер» – «Бенфика»

Команды, указанные первые в парах, первый матч проведут на выезде, а уже ответный дома.

Но самое интересное нас ждет в полуфиналах – леваячасть сетки явно сильнее – там скорее всего нас и ждет будущий победитель Лиги чемпионов этого сезона

«Милан» / «Наполи» –  «Интер» / «Бенфика»

«Реал Мадрид» / «Челси» – «Манчестер Сити» / «Бавария»

Первые матчи 1/4 финала пройдут 11 и 12 апреля, ответные – 18 и 19 апреля.

Полуфиналы начнутся 9 и 10 мая, ответные встречи будут сыграны 16 и 17 мая.

Финал пройдет 10 июня.

18 комментариев

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dizverst
Ответ Юрий Елькин
Я прогнозирую финал Бавария-Наполи. Явный фаворит в паре Челси-Реал. Реал. В полуфинале они проиграют Баварии, но уверенности у меня большой в этом нет. Наполи в той четверке явный фаворит.
финал будет Челси-Бенфика)))
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Dixon010
Ответ Юрий Елькин
Наполи там явный фаворит, на мой взгляд.
Фаворит, но не явный. Миланские команды всё-таки знакомы с Наполи, не шуганые. Да и в чемпионате Интер выигрывал Наполи, а Милан в первом круге только по своей безалаберности проиграл им, хотя по игре на голову сильнее был.
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Akselrod Andrei
Наполи в финал?
+1
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Ноно Гомес
Главное не мстить как Ливерпуль, ато вылетим от Реала))))
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Юрий Елькин
Ответ Dixon010
Три итальянские команды и Бенфика получили удачный жребий.
Наполи там явный фаворит, на мой взгляд.
+1
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Юрий Елькин
Ответ snegoviq
Команду, вышедшую в финал из левой части сетки, в награду ждет финалист из правой части))
Я прогнозирую финал Бавария-Наполи. Явный фаворит в паре Челси-Реал. Реал. В полуфинале они проиграют Баварии, но уверенности у меня большой в этом нет. Наполи в той четверке явный фаворит.
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snegoviq
Команду, вышедшую в финал из левой части сетки, в награду ждет финалист из правой части))
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Бестрофейник 19/20
Ответ ts_vlad
Мадрид три года подряд играет с Челси и Ливерпулем, Шахтер в группе тоже 3-4 года подряд. А ведь столько интересных соперников могло бы быть: Наполи, Милан да даже Бенфика, с которыми давно не играли.
Таков путь
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Dauren Ussenov
Понеслась… 2 недели обсасываем 4 строчки
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DolJun
вместо реала с большим удовольствием глянул бы на матчи против наполи или бенфики, конечно. то реал никогда не попадался, то уже третий год подряд
+1
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Jor Hakobyan
Не лёгкий путь у грандов.
+5
0
+5
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Akosha Akbarov
Ответ ts_vlad
Мадрид три года подряд играет с Челси и Ливерпулем, Шахтер в группе тоже 3-4 года подряд. А ведь столько интересных соперников могло бы быть: Наполи, Милан да даже Бенфика, с которыми давно не играли.
На 200% согласен эээээ ! ! !
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Dixon010
Три итальянские команды и Бенфика получили удачный жребий.
+12
0
+12
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LIBerly
Спасибо Поттеру за матч с Боруссией. На этом можно и закончить.
+8
-2
+6
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Goodkiller Gambler
Реал
Сити
Наполи
Бенфика
+1
-5
-4
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C’mon,City!💙
+2
-1
+1
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ts_vlad
Мадрид три года подряд играет с Челси и Ливерпулем, Шахтер в группе тоже 3-4 года подряд. А ведь столько интересных соперников могло бы быть: Наполи, Милан да даже Бенфика, с которыми давно не играли.
+8
-2
+6
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Яков Колесников
MIA SAN MIA❤️❤️❤️
+7
0
+7
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