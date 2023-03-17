18 комментариев

Весна будет жаркой.

Ведущими жеребьевки были Джорджио Маркетти, Хамит Алтынтоп и Патрик Клюйверт. Итак, вот четвертьфинальные пары.

«Реал Мадрид» – «Челси»

«Манчестер Сити» – «Бавария»

«Милан» – «Наполи»

«Интер» – «Бенфика»

Команды, указанные первые в парах, первый матч проведут на выезде, а уже ответный дома.

Но самое интересное нас ждет в полуфиналах – леваячасть сетки явно сильнее – там скорее всего нас и ждет будущий победитель Лиги чемпионов этого сезона

«Милан» / «Наполи» – «Интер» / «Бенфика»

«Реал Мадрид» / «Челси» – «Манчестер Сити» / «Бавария»

Первые матчи 1/4 финала пройдут 11 и 12 апреля, ответные – 18 и 19 апреля.

Полуфиналы начнутся 9 и 10 мая, ответные встречи будут сыграны 16 и 17 мая.

Финал пройдет 10 июня.