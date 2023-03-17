Теперь мы видели все: в Южной Америке на трибунах за свою команду болеют даже собаки🐕
Интересно, на судей лает?
В сети завирусилось видео, на котором довольно крупный пес в весьма удивленным видом оказался на трибуне с болельщиками «Велеса».
Накануне класико сразу вспоминается свиная голова, выброшенная на поле болельщиками «Барсы».
Но вот собак на трибунах мы еще не видели.
Ах точно, тут же собака болельщик. А это животное. Из животных есть еще и свинья. У свиньи есть голова и из нее можно готовить блюда. Их можно кушать, а также можно бросить в футболиста...
Ну а дальше вы уже знаете)