Интересно, на судей лает?

В сети завирусилось видео, на котором довольно крупный пес в весьма удивленным видом оказался на трибуне с болельщиками «Велеса».

Накануне класико сразу вспоминается свиная голова, выброшенная на поле болельщиками «Барсы».

Но вот собак на трибунах мы еще не видели.