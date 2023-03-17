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Теперь мы видели все: в Южной Америке на трибунах за свою команду болеют даже собаки🐕

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Интересно, на судей лает?

В сети завирусилось видео, на котором довольно крупный пес в весьма удивленным видом оказался на трибуне с болельщиками «Велеса».

Накануне класико сразу вспоминается свиная голова, выброшенная на поле болельщиками «Барсы».

Военные в раздевалке, свиная голова на поле, дождь из бутылок. Спорт-Экспресс

Но вот собак на трибунах мы еще не видели.

3 комментария

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Patriarkh Kirill
Ответ Igor Ivanov
Ну и качество шакалистое...
На калькулятор снимали
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Igor Ivanov
Ну и качество шакалистое...
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Sergy Grand
Казалось бы, причём тут Реал и Барса.
Ах точно, тут же собака болельщик. А это животное. Из животных есть еще и свинья. У свиньи есть голова и из нее можно готовить блюда. Их можно кушать, а также можно бросить в футболиста...
Ну а дальше вы уже знаете)
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