9 комментариев

Фло был прав?

В начале 2000-х, когда «Реал» собирал «галактикос», Роналдиньо был одним из самых перспективных игроков в Европе. Несмотря на это, Флорентино Перес не рассматривал трансфер бразильца по одной сомнительной причине. Неназванный высокопоставленный сотрудник «Реала» и партнер президента клуба рассказал об этом El Pais в 2015 году/

«Вы же видите, насколько уродлив Роналдиньо?! Не было смысла покупать его, оно того не стоило. Он настолько уродлив, что потопил бы нас как бренд. Между Роналдиньо и Бекхэмом я бы сто раз выбрал Бекхэма, как и Флорентино. Вы только посмотрите, как красив Бекхэм, какой у него класс, какой у него имидж. Вся Азия влюбилась в нас из-за Бекхэма. Роналдиньо был слишком уродлив».

Есть как минимум две причины, почему Перес неправ.

Во-первых, все, чего, возможно, не достает Роналдиньо во внешности, он компенсирует харизмой и индивидуальностью. Это принесло «Барселоне» множество новых фанатов после его трансфера в 2003 году.

А во-вторых, на тот момент Роналдиньо был лучшим игроком. Бразилец помог «Барсе» выиграть несколько титулов, в том числе Лигу чемпионов 2006 года, а также стал одним из немногих футболистов каталонского клуба, кому на «Сантьяго Бернабеу» аплодировали стоя.