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Перес не захотел подписывать Роналдиньо в «галактикос». Все по одной сомнительной причине

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Фло был прав?

В начале 2000-х, когда «Реал» собирал «галактикос», Роналдиньо был одним из самых перспективных игроков в Европе. Несмотря на это, Флорентино Перес не рассматривал трансфер бразильца по одной сомнительной причине. Неназванный высокопоставленный сотрудник «Реала» и партнер президента клуба рассказал об этом El Pais в 2015 году/

«Вы же видите, насколько уродлив Роналдиньо?! Не было смысла покупать его, оно того не стоило. Он настолько уродлив, что потопил бы нас как бренд. Между Роналдиньо и Бекхэмом я бы сто раз выбрал Бекхэма, как и Флорентино. Вы только посмотрите, как красив Бекхэм, какой у него класс, какой у него имидж. Вся Азия влюбилась в нас из-за Бекхэма. Роналдиньо был слишком уродлив».

Есть как минимум две причины, почему Перес неправ.

Во-первых, все, чего, возможно, не достает Роналдиньо во внешности, он компенсирует харизмой и индивидуальностью. Это принесло «Барселоне» множество новых фанатов после его трансфера в 2003 году.

А во-вторых, на тот момент Роналдиньо был лучшим игроком. Бразилец помог «Барсе» выиграть несколько титулов, в том числе Лигу чемпионов 2006 года, а также стал одним из немногих футболистов каталонского клуба, кому на «Сантьяго Бернабеу» аплодировали стоя.

9 комментариев

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Musashi Miyamoto
В итоге каждый попал туда куда надо. Бэкхэм - в меньше, чем клуб.
Ронни - в больше, чем клуб
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Butrymovich Mikalai
Ответ akramoff4422@gmail.com
Лучший клуб 20 века и лучший клуб 21 века на данный момент. Спорить тут бесполезно
20й век начался с прихода Франко? а 21й уже закончился ? "Спорить тут бесполезно" - это диагноз ... человек сразу отказывается от аргументов другой стороны .....
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Gurban Orazly
Все мадридские болельщики аплодировали этому человеку на Сантьяго Бернабеу, и вы понимаете, что это значит.
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akramoff4422@gmail.com
Ответ Butrymovich Mikalai
титулы история ................. кто самый титулованный/награждаемый руководитель в истории ? - Брежнев. лучший ? - нет .
Лучший клуб 20 века и лучший клуб 21 века на данный момент. Спорить тут бесполезно
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Butrymovich Mikalai
Ответ akramoff4422@gmail.com
Конечно, самый титулованный клуб в истории не про футбол 👍🏻
титулы история .................
кто самый титулованный/награждаемый руководитель в истории ? - Брежнев.
лучший ? - нет .
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ЧИКО
Не подписали Рональдинио ( и слава богу) - он урод… зато через некоторое время подписали эталона мужской красоты - Винисиуса……
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Kaloyan Yalamov
Ну, Реал впереди планеты всей, пора дуговый цвет формы вводить )))
+1
-1
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akramoff4422@gmail.com
Ответ Butrymovich Mikalai
что еще раз подтверждает , что Реал не про футбол .
Конечно, самый титулованный клуб в истории не про футбол 👍🏻
+5
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Butrymovich Mikalai
что еще раз подтверждает , что Реал не про футбол .
+8
-3
+5
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