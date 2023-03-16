В Неаполе устроили фан-зону в самом криминальном квартале города. Трансляция ЛЧ велась на развешанное белье🥼🩳👚
Футбол с местным колоритом.
В среду вечером «Наполи» дома разгромил «Айнтрахт» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов – Виктор Осимхен сделал дубль, Петр Зелиньски забил с пенальти третий мяч.
В первой игре «Наполи» победил «Айнтрахт» в гостях со счетом 2:0. Таким образом, команда Лучано Спаллетти вышла в четвертьфинал.
Таким образом, «Наполи» впервые в истории сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов. Никогда прежде ни эту стадию, ни второй групповой этап ЛЧ неаполитанцы не преодолевали.
Матч стал настоящим праздником для неаполитанцев, несмотря на скандал с гостевыми болельщиками. А стриминговая компания Amazon Prime организовала для болельщиков, не попавших на стадион, трансляции по всему городу.
Одна из фан-зон была в одном из самых криминальных кварталов города – испанском квартале, известным своими узкими улочками и нескончаемыми бельевыми веревками.
Именно там, используя этот колорит, Amazon вел трансляцию матча, используя в качестве экранов развешенное белье.
Получилось невероятно атмосферно.
"самый криминальный" - далеко не так.