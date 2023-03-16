Гаспачо
Блог

В Неаполе устроили фан-зону в самом криминальном квартале города. Трансляция ЛЧ велась на развешанное белье🥼🩳👚

Клубы Клубы
Наполи Наполи
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Футбол Футбол

Футбол с местным колоритом.

В среду вечером «Наполи» дома разгромил «Айнтрахт» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов – Виктор Осимхен сделал дубль, Петр Зелиньски забил с пенальти третий мяч.

В первой игре «Наполи» победил «Айнтрахт» в гостях со счетом 2:0. Таким образом, команда Лучано Спаллетти вышла в четвертьфинал.

Таким образом, «Наполи» впервые в истории сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов. Никогда прежде ни эту стадию, ни второй групповой этап ЛЧ неаполитанцы не преодолевали.

Матч стал настоящим праздником для неаполитанцев, несмотря на скандал с гостевыми болельщиками. А стриминговая компания Amazon Prime организовала для болельщиков, не попавших на стадион, трансляции по всему городу.

Одна из фан-зон была в одном из самых криминальных кварталов города – испанском квартале, известным своими узкими улочками и нескончаемыми бельевыми веревками.

Именно там, используя этот колорит, Amazon вел трансляцию матча, используя в качестве экранов развешенное белье.

Получилось невероятно атмосферно.

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vik Elis
Жил там , прикольный район , колоритный . Ничего криминального не заметил , хотя , с 90х не видел “ секреты“ на рулях и колесах авто
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Вполне колоритная атмосфера для Неаполя)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
9_volk
не "испанский квартал", а Испанские кварталы.

"самый криминальный" - далеко не так.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
strelnik.nik.1990@icloud.com
Оригинально
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий