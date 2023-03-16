Гаспачо
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Если бы Месси позвонил среди ночи и спросил совета относительно будущего: какой вариант вы бы выбрали?

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Непростой выбор.

Месси звонит вам в 23:45, чтобы спросить вашего совета относительно его будущего из этих 4 вариантов: какой бы вы выбрали?

Представьте, что легенда обратилась к вам за советом. Этим летом Лео исполнится 36 лет, и ему предстоит решить, где он проведет последние несколько лет своей игровой карьеры, если только он не решит закончить ее после победы на чемпионате мира.

Контракт Месси с ПСЖ истекает этим летом, и, хотя он счастлив там, у него есть свои причины покинуть Париж.

У Месси есть вариант в MLS с Дэвидом Бекхэмом и его «Интер Майами», отчаянно нуждающимся в приходе настоящей суперзвезды.

Камбэк в «Барсу» - это всегда 50/50 (ну или 60/40), но почему бы и нет? Избавление от пяти игроков может помочь Лапорте добиться этого трансфера.

Разум и сердце Лео говорят разные вещи, а ведь есть еще семья и Антонелла. Что бы выбрали на месте Лео?

3 комментария

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zamzam
Я бы выбрал Барселону или МанСити, если туда возьмут.
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zamzam
ПСЖ Барселона МанСити в Европе на этом все

У каждого варианта есть плюсы и минусы, есть очень маленькая вероятность и очень большая.

Все зависит от Месси и того, что ему нужно ещё от футбола.

Если нужны голы в ЛЧ, то останется в Европе.
Если не нужны рекорды, то поедет в США.
Если нужно много денег, то поедет в Саудовскую Аравию.
Если решит завершить карьеру то поедет в Аргентину.
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Игорь Климов
Лео Месси ещё пару лет поиграет на высшем уровне в топ-5 Европы.
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