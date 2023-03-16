Непростой выбор.

Представьте, что легенда обратилась к вам за советом. Этим летом Лео исполнится 36 лет, и ему предстоит решить, где он проведет последние несколько лет своей игровой карьеры, если только он не решит закончить ее после победы на чемпионате мира.

Контракт Месси с ПСЖ истекает этим летом, и, хотя он счастлив там, у него есть свои причины покинуть Париж.

У Месси есть вариант в MLS с Дэвидом Бекхэмом и его «Интер Майами», отчаянно нуждающимся в приходе настоящей суперзвезды.

Камбэк в «Барсу» - это всегда 50/50 (ну или 60/40), но почему бы и нет? Избавление от пяти игроков может помочь Лапорте добиться этого трансфера.

Разум и сердце Лео говорят разные вещи, а ведь есть еще семья и Антонелла. Что бы выбрали на месте Лео?