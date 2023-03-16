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В 2020-м Роналдиньо угодил в тюрьму – очень боялся, но его ждала большая неожиданность

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В 2020-м Роналдиньо его обвинили в преступлении против природы – он незаконно построил пирс на берегу озера возле дома. А после отказа выплатить штраф, у него конфисковали недвижимость и бразильский паспорт.

Отсутствие паспорта не помешало бращильцу полететь в отпуск в Парагвай с поддельным документом. Роналдиньо поймали и приговорили к тюремному заключению, но даже несмотря на попадание в тюрьму, Ронни сохранил звездный статус.

«Я думал, что они собираются избить меня и проделать все ужасные вещи, которые они обычно делают в тюрьме. Но вместо этого они позвали охранников и принесли мяч, чтобы я мог показать несколько трюков и развлечь их. На следующее утро нас вывели на матч 5х5 – охрана играла с заключенными.

Команда Р10 выиграла 11-2, а Роналдиньо оформил 5 голов и 6 ассистов.

1 комментарий

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fcb812
Легенда везде и всегда 💙❤️🤙
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