Новое исследование FootGoal.pro выявило футболистов, которых чаще всего искали в Google в 2023 году.

Естественно, Криштиану Роналду и Лионель Месси занимают первые места.

Вот первая десятка полностью:

1. Криштиану Роналду — 17 400 000 (поисков в месяц)

2. Лионель Месси – 13 200 000

3. Неймар – 9 260 000

4. Килиан Мбаппе – 8 560 000

5. Роберт Левандовски — 3 290 000

6. Карим Бензема – 2 420 000

7. Пауло Дибала — 2 220 000

8. Жерар Пике – 1 910 000

9. Садио Мане — 1 810 000

10. Луис Суарес – 1 740 000