10 самых популярных футболистов в Google в 2023 году: Роналду - первый, много бывших игроков «Барсы»
Новое исследование FootGoal.pro выявило футболистов, которых чаще всего искали в Google в 2023 году.
Естественно, Криштиану Роналду и Лионель Месси занимают первые места.
Вот первая десятка полностью:
1. Криштиану Роналду — 17 400 000 (поисков в месяц)
2. Лионель Месси – 13 200 000
3. Неймар – 9 260 000
4. Килиан Мбаппе – 8 560 000
5. Роберт Левандовски — 3 290 000
6. Карим Бензема – 2 420 000
7. Пауло Дибала — 2 220 000
8. Жерар Пике – 1 910 000
9. Садио Мане — 1 810 000
10. Луис Суарес – 1 740 000
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