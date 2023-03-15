15 комментариев

Кадр дня😅 «Счастливое» лицо Роналду в момент, когда его команда выигрывает, а он сидит на скамейке запасных😡
Взгляд, полный доброты и счастья.
38-летний форвард сыграл 87 минут в матче 1/4 финала Кубка Саудовской Аравии «Аль-Наср» – «Абха» (3:1) и не отметился результативными действиями.
Он получил желтую карточку после окончания 1-го тайма, так как возмутился свистком во время атаки, схватил мяч руками и выбил вдаль.
Перед этим португалец не отметился результативными действиями в двух играх чемпионата – против «Аль-Батина» (3:1) и «Аль-Иттихад Джидда» (0:1). Всего за клуб из Эр-Рияда Роналду провел 9 матчей, забил 8 голов и отдал 2 голевые передачи.
Судя по всему, португалец не очень был рад своей замене.
Отметим, что после матча Рон взял себя в руки. «Хорошая победа, команда! Мы вышли в полуфинал 💪🏼💛💙», – написал португалец в инстаграме.
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