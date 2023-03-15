Гаспачо
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Кадр дня😅 «Счастливое» лицо Роналду в момент, когда его команда выигрывает, а он сидит на скамейке запасных😡

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Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Футбол Футбол

Взгляд, полный доброты и счастья.

38-летний форвард сыграл 87 минут в матче 1/4 финала Кубка Саудовской Аравии «Аль-Наср» – «Абха» (3:1) и не отметился результативными действиями.

Он получил желтую карточку после окончания 1-го тайма, так как возмутился свистком во время атаки, схватил мяч руками и выбил вдаль.

Перед этим португалец не отметился результативными действиями в двух играх чемпионата – против «Аль-Батина» (3:1) и «Аль-Иттихад Джидда» (0:1). Всего за клуб из Эр-Рияда Роналду провел 9 матчей, забил 8 голов и отдал 2 голевые передачи.

Судя по всему, португалец не очень был рад своей замене.

Отметим, что после матча Рон взял себя в руки. «Хорошая победа, команда! Мы вышли в полуфинал 💪🏼💛💙», – написал португалец в инстаграме.

15 комментариев

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vitetek
Ответ Эдуард Прокопьев
И все-таки непонятно, почему он не доигрывает карьеру в каком-нибудь, например, португальском клубе. Это было и красивее, и он бы оставался в конкурентном поле профессионального футбола, играл в еврокубках. А так, с его-то амбициями, с кем и за что он там соревнуется?
Он соревнуется в том кто больше денег заработает за карьеру
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Игорь Климов
Это уже точно завершение карьеры.
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MajestySport
То есть остальные в кадры не в счет? выделил только португальца
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Denis242424
Будь згоистичным, глупым и здоровым. (рецепт беззаботной жизни Флобера ). Но если глупости недостаёт, всё остальное впустую (у него как раз её хватает).
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Traxyla
Ответ Эдуард Прокопьев
И все-таки непонятно, почему он не доигрывает карьеру в каком-нибудь, например, португальском клубе. Это было и красивее, и он бы оставался в конкурентном поле профессионального футбола, играл в еврокубках. А так, с его-то амбициями, с кем и за что он там соревнуется?
Португальские клубы бедны . Такие деньги за 38 летнего форварда заплатят только тщеславные арабы .
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Эдуард Прокопьев
И все-таки непонятно, почему он не доигрывает карьеру в каком-нибудь, например, португальском клубе. Это было и красивее, и он бы оставался в конкурентном поле профессионального футбола, играл в еврокубках. А так, с его-то амбициями, с кем и за что он там соревнуется?
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Danckoi tabak
Хотелось бы его лицо увидеть когда вчера Холанд 5 положил
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Decard Show
Португалец7 любить дисциплину, упорство, требовательность к себе. Ведь ничто не дается легко, всего надо добиваться!!! Он перфекционист в мире футбола! Поэтому он всегда зол когда не играет даже в 38 лет! А диванным аналитикам у которых доллар не пролетит между ж.пой и диваном не понят этого!
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kisliy33
а что, обычно все другие игроки радуются когда их меняют? так и запишем, ага...
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TravenS
Недоглядели шейхи, надо было довольную ряху в контракт включать 🤠
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chemodan5d@mail.ru
Ответ Роман
Хоть 3-4-5 забей, в СА мало радости от голов.
Какая разница где забивать в 38 лет???
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Arogo
чувак сидит думает: докатился.... даже не в пивной, в ссанной лиге сижу на банке...а Месси топ-1 по результативности в Европе..... есть повод огорчиться
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abajchik
Редиска
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Айлин 1990
Он бы улыбался, только тогда, когда забил бы и не важно выиграл команда или нет. Главное статистика.
+6
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Роман
Хоть 3-4-5 забей, в СА мало радости от голов.
0
-2
-2
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