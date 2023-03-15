15 комментариев

Взгляд, полный доброты и счастья.

38-летний форвард сыграл 87 минут в матче 1/4 финала Кубка Саудовской Аравии «Аль-Наср» – «Абха» (3:1) и не отметился результативными действиями.

Он получил желтую карточку после окончания 1-го тайма, так как возмутился свистком во время атаки, схватил мяч руками и выбил вдаль.

Перед этим португалец не отметился результативными действиями в двух играх чемпионата – против «Аль-Батина» (3:1) и «Аль-Иттихад Джидда» (0:1). Всего за клуб из Эр-Рияда Роналду провел 9 матчей, забил 8 голов и отдал 2 голевые передачи.

Судя по всему, португалец не очень был рад своей замене.

Отметим, что после матча Рон взял себя в руки. «Хорошая победа, команда! Мы вышли в полуфинал 💪🏼💛💙», – написал португалец в инстаграме.