Уже завтра состоится ответная встреча «Мадрида» и «Ливерпуля» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Команда Карло Анчелотти примет подопечных Юргена Клоппа на «Сантьяго Бернабеу».

Первая встреча команд закончилась яркой победой «Реала» (2:5) на «Энфилде». На голы Дарвина Нуньеса и Мохамеда Салаха ответили Винисиус, Эдер Милитао и Карим Бензема.

Суперкомпьютер проекта FiveThirtyEight считает «Реал Мадрид» фаворитом противостояния: шансы команды Анчелотти на победу оцениваются в 47%, а на ничью в 23%.

А вот другой суперкомпьютер SuperJohn предсказывает победу англичан со счетом 1:2. После обидного поражения команда Юргена Клоппа явно захочет взять реванш.

А какой прогноз на игру даете вы?