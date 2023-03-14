Гаспачо
Блог

Суперкомпьютер назвал победителя матча «Реал Мадрид» – «Ливерпуль»

Реал Мадрид Реал Мадрид
Клубы Клубы
Ливерпуль Ливерпуль
Футбол Футбол

Уже завтра состоится ответная встреча «Мадрида» и «Ливерпуля» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Команда Карло Анчелотти примет подопечных Юргена Клоппа на «Сантьяго Бернабеу».

Первая встреча команд закончилась яркой победой «Реала» (2:5) на «Энфилде». На голы Дарвина Нуньеса и Мохамеда Салаха ответили Винисиус, Эдер Милитао и Карим Бензема.

Суперкомпьютер проекта FiveThirtyEight считает «Реал Мадрид» фаворитом противостояния: шансы команды Анчелотти на победу оцениваются в 47%, а на ничью в 23%.

А вот другой суперкомпьютер SuperJohn предсказывает победу англичан со счетом 1:2. После обидного поражения команда Юргена Клоппа явно захочет взять реванш.

А какой прогноз на игру даете вы?

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Umar Yunuszoda
Ответ Сергей Ка
1-5, и только так!)) YNWA!!!
Ты не забывай Ливерпуль с Реал играет а не с фифаселона
Лига Чемпионов это турнир Реал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Абланов
Ответ Сергей Ка
1-5, и только так!)) YNWA!!!
ставь хату)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Ка
1-5, и только так!)) YNWA!!!
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий