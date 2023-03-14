В среду на «Сантьяго Бернабеу» приедет «Ливерпуль» и попытается обыграть «Реал». Первая встреча команд закончилась весьма уверенной победой испанцев со счетом 5:2. Но не стоит забывать, что «красные» в первые минуты матча приятно удивили своих болельщиков.

Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможные составы «Мадрида» и «Ливерпуля» на предстоящий матч.

Новости команд

«Реал»

В команде Анчелотти потерь почти нет, Карло уже назвал имена игроков, которые могут сразиться с «Ливерпулем». Алаба гарантированно пропустит матч Лиги чемпионов. Бензема и Менди работали в общей группе, они смогут помочь своей команде в среду.

«Ливерпуль»

У «красных» ситуация намного сложнее. Хендерсон и Байчетич пропустили недавнюю открытую тренировку «красных». Стефан отправился в Мадрид вместе с командой. Участие в матче Гомеса и Филлипса находится под вопросом.

Тиаго, Диас и Рэмзи продолжают работать над возвращением в строй, с «Мадридом» они точно не сыграют.

Возможные составы

Сможет ли «Ливерпуль» наконец разобраться с «Мадридом»? Или «Реал» вновь оставит «красных» вне еврокубков?