Шанс для Джона Коннора.

Один из пользователей Reddit обнаружил, что нейросеть Stable Diffusion не может генерировать кадры футболистов, делающих «ножницы».

Нейросети оказалось сложно вообразить такой финт. Кадры, сгенерированные ИИ, больше напоминают баги из футбольных видеоигр. Нейросеть ломает ноги спортсменам и добавляет им новые конечности.

В российских соцсетях уже отметили схожесть полученных изображений и тренировки сборной России. Не пытайтесь.

Предлагаем посмотреть подборки более удачных работ ИИ: футболисты-дети, футболисты-рокеры и бутсы в стиле ваших любимых сериалов.