Работал на легендарном матче «Дерби» и «Лидса».

Один из старейших британских судей все еще не собирается отказываться от футбола, а ведь недавно он отработал 2082-й матч.

Теренсу Уиттакеру из небольшой деревни Шипли, что на юго-востоке от Дербишира, 85 лет. Он стал квалифицированным арбитром в 1968 году и выступал на самом высоком уровне. Мужчина работал в качестве ассистента в английской футбольной лиге, предшественнице АПЛ, в том числе на легендарном матче 1975 года между «Лидсом» и «Дерби Каунти».

Позже Уиттакер завершил профессиональную карьеру и перешел на должность судьи в региональный Альянс Мидленда, где работает до сих пор.

После игры за титул в местном чемпионате между «Миклеовер Атлетик» и «Баргейт Роверс» в интервью SPORTbible Уиттакер рассказал о своей нынешней работе.

«Моя репутация опережает меня, − говорит он. − Первый игрок, которого вижу с открытым ртом, даже если он задыхается, сразу получает предупреждение!»

Футбол и судейство − не единственное, что было в жизни Терри Уиттакера. Он изучал бизнес в университете Лафборо, там же защитил диссертацию на 345 страниц, в которой сравнивал роли учителя и футбольного судьи. Позже он работал лектором, работал на Rolls Royce, но никогда не изменял своей настоящей любви − работе со свистком.

«Я всегда утверждал, что бог дал мне два великих дара − способность есть и спать. Каждое утро я ем кашу, которую приготовил на ночь на воде, затем добавляю в нее свежие фрукты, мед и йогурт. В обеденное время я редко ем, но всегда хорошо ужинаю».

Коллеги Терренса с большим уважением относятся к его работе и влиянию на футбольном поле и за его пределами.

Энди Пейдж, президент судейского общества Эреваш-Вэлли: «Неважно, есть ли у Терри матч или нет. Он всегда приходит на игру. Если он не работает, то просто наблюдает за официальными лицами, дает им совет или просто выступает в качестве молчаливого болельщика. Терри − важный член общества судей Эреваш-Вэлли на протяжении уже почти 50 лет, а также более 45 лет он входит в общую футбольную ассоциацию Дербишира. Он настоящий актив нашего общества. У нас есть молодые судьи, которые только начинают свои карьеры. Истории и советы Терри, основанные на его карьере, бесценны. Для нас всех его присутствие значит очень многое, так как даже опытные судьи иногда могут просто обсудить с ним какие-то решения. Здорово видеть его тут в его 85-летнем возрасте. Он идет по стопам Харри Харди, который был старейшим судьей страны и работал до 88 лет. Они были хорошими друзьями, и я знаю, что Харри посмеялся бы над такой самоотверженностью Терри. Продолжай в том же духе!»

Уиттакер также поделился мнением о современных игроках и провел параллели с тем, какими футболисты были 50 лет назад.

«Сегодняшние игроки неуправляемы. Они склонны смотреть за тем, что происходит по телевизору, а потом копировать это. Кроме того, введение VAR и изменение правил игры рукой и офсайд, на мой взгляд, испортили игру».

85-летний судья признался, что если он перестанет получать удовольствие от игры, то тотчас же закончит карьеру в футболе. Но пока этот день не наступил.