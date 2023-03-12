Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес показала потрясающее кольцо в социальных сетях. Джорджина наслаждается жизнью в Саудовской Аравии с нападающим «Аль-Наср».

Родригес опубликовала селфи в зеркале с огромным кольцом, подписав:

«Поужинай со мной».

Это не первый раз, когда Джорджина Родригес демонстрирует привлекающее внимание кольцо и намекает на возможную помолвку с Криштиану Роналду. Нападающий «Аль-Наср» ранее заявлял, что уверен, что в конечном итоге это случится.

«Я всегда говорю Джорджине, что когда мы случится этот щелчок, когда все в нашей жизни будет способствовать этому, она знает, о чем я говорю, то это случится. Может быть через год, а может через полгода или через месяц. Я на 1000% уверен, что это произойдет», - говорил Криштиану в шоу I am Georgina для Netflix.