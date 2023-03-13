8 комментариев

Год начинается с улыбки.

Всем известно, что футболисты, особенно самые популярные и успешные, имеют огромное количество поклонников и фанатов в интернете.

Многие из них имеют миллионы подписчиков в социальных сетях, и их сообщения, комментарии и мнения могут стать вирусными за несколько минут.

Давайте посмотрим на пять самых популярных футболистов в Google в 2023 году.

5. Роберт Левандовски (3,2 миллиона запросов).

Роберт Левандовски - один из сильнейших нападающих своего поколения. 34-летний поляк обрел медиа успех уже в более зрелой части карьеры, что неспроста, ведь он с женой Анной - самая популярная пара Польши.

4. Килиан Мбаппе (8,5 миллионов запросов).

Килиан Мбаппе является одним из самых популярных не только футболистов, но и спортсменов на планете. Скандалы вокруг француза может и негативно влияют на его игру или репутацию, но точно не на популярность.

3. Неймар (9,2 миллиона запросов).

Его невозможно игнорировать. Неймар считается одним из самых технически одаренных футболистов на планете и лидером бразильской сборной.

Нападающий «ПСЖ» сколотил целое состояние на рекламных контрактах и спонсорских сделках, а его разгульный образ жизни лишь привлекает внимание зрителей.

2. Лионель Месси (13,2 миллиона запросов).

Лионель Месси, возможно, величайший футболист всех времен. Он привел Аргентину к долгожданной победе на ЧМ, став лучшим игроком турнира.

Аргентинец известен своим скрытым образом жизни, но декабрьские успехи будут иметь еще долгие отголоски внимания со стороны публики.

1. Криштиану Роналду (17,4 миллиона запросов).

Здесь нет сюрпризов. Криштиану Роналду широко присутствует в медиа пространстве уже несколько месяцев.

Интервью с Пирсом Морганом, провал на ЧМ, переезд в Саудовскую Аравию - это все то, о чем мы будем слышать еще очень долго. Радоваться или огорчаться - дело ваше.