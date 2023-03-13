8 комментариев

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«Золотая строка». 5 самых популярных футболистов по запросам в Google 🌏

Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Клубы Клубы
Барселона Барселона
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Неймар Неймар
Лионель Месси Лионель Месси
ПСЖ ПСЖ
Футбол Футбол

Год начинается с улыбки.

Всем известно, что футболисты, особенно самые популярные и успешные, имеют огромное количество поклонников и фанатов в интернете.

Многие из них имеют миллионы подписчиков в социальных сетях, и их сообщения, комментарии и мнения могут стать вирусными за несколько минут.

Давайте посмотрим на пять самых популярных футболистов в Google в 2023 году.

5. Роберт Левандовски (3,2 миллиона запросов).

FC Barcelona v Cadiz CF - LaLiga Santander

Роберт Левандовски - один из сильнейших нападающих своего поколения. 34-летний поляк обрел медиа успех уже в более зрелой части карьеры, что неспроста, ведь он с женой Анной - самая популярная пара Польши.

4. Килиан Мбаппе (8,5 миллионов запросов).

FC Bayern M&uuml;nchen v Paris Saint-Germain: Round of 16 Second Leg - UEFA Champions League

Килиан Мбаппе является одним из самых популярных не только футболистов, но и спортсменов на планете. Скандалы вокруг француза может и негативно влияют на его игру или репутацию, но точно не на популярность.

3. Неймар (9,2 миллиона запросов).

Paris Saint-Germain v FC Bayern M&uuml;nchen: Round of 16 Leg One - UEFA Champions League

Его невозможно игнорировать. Неймар считается одним из самых технически одаренных футболистов на планете и лидером бразильской сборной.

Нападающий «ПСЖ» сколотил целое состояние на рекламных контрактах и спонсорских сделках, а его разгульный образ жизни лишь привлекает внимание зрителей.

2. Лионель Месси (13,2 миллиона запросов).

FC Bayern M&uuml;nchen v Paris Saint-Germain: Round of 16 Second Leg - UEFA Champions League

Лионель Месси, возможно, величайший футболист всех времен. Он привел Аргентину к долгожданной победе на ЧМ, став лучшим игроком турнира.

Аргентинец известен своим скрытым образом жизни, но декабрьские успехи будут иметь еще долгие отголоски внимания со стороны публики.

1. Криштиану Роналду (17,4 миллиона запросов).

Al Ittihad v Al Nassr - Saudi Super Cup

Здесь нет сюрпризов. Криштиану Роналду широко присутствует в медиа пространстве уже несколько месяцев.

Интервью с Пирсом Морганом, провал на ЧМ, переезд в Саудовскую Аравию - это все то, о чем мы будем слышать еще очень долго. Радоваться или огорчаться - дело ваше.

8 комментариев

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Ramil Usmanov
Криш - медиафрукт.
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predMBAPPE
Ответ уличный иуда
Под этим постом, вы увидите 2 комментария от: Decard Show: "Как же велик Криштиану" Ответ от Климова:"а как же самокат?"
Из 17.4млн 17млн ровно запрос был наверное Криштиану Роналду - Аль-Наср)
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Miguelito2015
Ну и кто теперь папка? Это вам не какая-то там The Best FIFA Football Awards!!11
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Visca el Rychag
Ответ Dmitry Shaolin
А ведь наверняка сосутся =)
"Decard Show величайший комментатор сопртс"(с) И. Климов
+3
0
+3
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T-10
Главное достижение португальца в нынешних реалиях.
+1
-3
-2
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Dmitry Shaolin
Ответ Alan Besolov
Комментарий удален модератором
А ведь наверняка сосутся =)
+2
-1
+1
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banchik1
Ответ уличный иуда
Под этим постом, вы увидите 2 комментария от: Decard Show: "Как же велик Криштиану" Ответ от Климова:"а как же самокат?"
Про самокат хорошо)
+2
-2
0
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Alan Besolov
Ответ уличный иуда
Под этим постом, вы увидите 2 комментария от: Decard Show: "Как же велик Криштиану" Ответ от Климова:"а как же самокат?"
Комментарий удален модератором
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уличный иуда
Под этим постом, вы увидите 2 комментария от:
Decard Show: "Как же велик Криштиану"
Ответ от Климова:"а как же самокат?"
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+10
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