Гаспачо
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Плохое настроение? Вот очередная порция Криштиану: Роналду снова реагирует на фанатов

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Подходящие к концу выходные и не лучшая погода могут вызвать грусть – но не спешите: в Саудовской Аравии всегда есть парень, который поднимет настроение. Да, это очередная реакция Криштиану Роналду на насмешки в его адрес.

Учитывая статус, португалец вполне мог бы не реагировать на сравнение с другими футболистами – но Криштиану остается Криштиану. Звезда «Аль-Насра» ироничными жестами ответил фанатам, скандировавшим «Месси, Месси».

2 комментария

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уличный иуда
>В Саудовской Аравии всегда есть парень, который поднимет настроение

Сначала подумал что опять клоун Тихонов завелся людей смешить, а нет, просто Криштиану станцевал
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fellx
Высосанная статейка про Роналду и Месси? Это конечно же Гаспачо. Собирает плюсы засчёт глоров Роналду и Месси
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