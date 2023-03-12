Подходящие к концу выходные и не лучшая погода могут вызвать грусть – но не спешите: в Саудовской Аравии всегда есть парень, который поднимет настроение. Да, это очередная реакция Криштиану Роналду на насмешки в его адрес.

Учитывая статус, португалец вполне мог бы не реагировать на сравнение с другими футболистами – но Криштиану остается Криштиану. Звезда «Аль-Насра» ироничными жестами ответил фанатам, скандировавшим «Месси, Месси».