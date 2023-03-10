7 комментариев

По сообщениям The Telegraph, Хаким Зиеш может покинуть «Челси» уже этим летом. Вероятно, марроканец понимает это, но точно не расстраивается, ведь судя по его постам в соцсетях, он умеет грамотно реагировать на каждую ситуацию. Ниже – коллекция подписей Зиеша к его фотографиям.

• «Будь скромным, но всегда оставайся голодным».

• «Говори только когда слова будут красивее молчания».

• «Невозможно» – это всего лишь мнение».

• «Не все братья родные».

• «Великие умы обсуждают идеи, средние умы обсуждают события, маленькие умы обсуждают людей».

• «Когда на своей дороге, пробок не бывает».

• «Сохраняйте видение, доверяйте процессу».

• «Терпение – чистый бизнес».

• «Если вы смотрите на свое окружение и не видите там вдохновения, то это не окружение – это клетка».

«Те, кто говорят, что у вас не получится – просто очень боятся».