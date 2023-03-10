7 комментариев

🐺 «Говори только когда слова будут красивее молчания». Зиеш – король подписей в соцсетях. Вот 10 лучших
По сообщениям The Telegraph, Хаким Зиеш может покинуть «Челси» уже этим летом. Вероятно, марроканец понимает это, но точно не расстраивается, ведь судя по его постам в соцсетях, он умеет грамотно реагировать на каждую ситуацию. Ниже – коллекция подписей Зиеша к его фотографиям.
• «Будь скромным, но всегда оставайся голодным».
• «Говори только когда слова будут красивее молчания».
• «Невозможно» – это всего лишь мнение».
• «Не все братья родные».
• «Великие умы обсуждают идеи, средние умы обсуждают события, маленькие умы обсуждают людей».
• «Когда на своей дороге, пробок не бывает».
• «Сохраняйте видение, доверяйте процессу».
• «Терпение – чистый бизнес».
• «Если вы смотрите на свое окружение и не видите там вдохновения, то это не окружение – это клетка».
«Те, кто говорят, что у вас не получится – просто очень боятся».
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