Гаспачо
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🐺 «Говори только когда слова будут красивее молчания». Зиеш – король подписей в соцсетях. Вот 10 лучших

Хаким Зиеш Хаким Зиеш
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По сообщениям The Telegraph, Хаким Зиеш может покинуть «Челси» уже этим летом. Вероятно, марроканец понимает это, но точно не расстраивается, ведь судя по его постам в соцсетях, он умеет грамотно реагировать на каждую ситуацию. Ниже – коллекция подписей Зиеша к его фотографиям.

• «Будь скромным, но всегда оставайся голодным».

• «Говори только когда слова будут красивее молчания».

• «Невозможно» – это всего лишь мнение».

• «Не все братья родные».

• «Великие умы обсуждают идеи, средние умы обсуждают события, маленькие умы обсуждают людей».

• «Когда на своей дороге, пробок не бывает».

• «Сохраняйте видение, доверяйте процессу».

• «Терпение – чистый бизнес».

• «Если вы смотрите на свое окружение и не видите там вдохновения, то это не окружение – это клетка».

«Те, кто говорят, что у вас не получится – просто очень боятся».

7 комментариев

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R.galimbekovais@gmail.com
Это же Бензема
0
-1
-1
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Денис
уф урыл
+2
0
+2
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Lavinka
Ясно .
0
0
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Азрет-Али Айбазов
В пору издать цитатник "для чётких пацанов".
+1
0
+1
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Denis N
Джейсон, это ты?
+12
0
+12
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S_Well
Что за тигр этот лев!
+32
0
+32
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jane gunn
Ауф
+9
-1
+8
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