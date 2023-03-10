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Криштиану Роналду пожертвовал 350 000 $ на помощь пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Футбол Футбол

Криштиану Роналду сделал щедрое пожертвование пострадавшим от недавних землетрясений в Сирии и Турции. Сообщается, что легендарный португалец был поражен трагическими событиями и отправил самолет с предметами первой необходимости, чтобы помочь пострадавшим.

Криштиану оплатил транспортировку палаток, продуктовых наборов, подушек и одеял, кроватей, детского питания и молока, а также медикаментов для помощи пострадавшим районам Турции и Сирии. Пожертвование футболиста оценивается в 350 000 долларов.

Акт доброты Роналду вызвал одобрение болельщиков по всему миру. Его сострадание и щедрость подали отличный пример другим знаменитостям и частным лицам.

В прошлом Криштиану проявил свою щедрость, заплатив 83 000 долларов за операцию на головном мозге ребенка и пожертвовав 165 000 долларов онкологическому центру в родной Португалии. Роналду, который был послом организации Save the Children, ЮНИСЕФ и World Vision, также пожертвовал 1 млн долларов португальским больницам в разгар пандемии коронавируса.

2 комментария

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Айлин 1990
Не 3,5 млн как Месси, но тоже не плохо

https://tengrinews.kz/around_sports/lionel-messi-napravil-ogromnuyu-summu-pomosch-sirii-turtsii-490777/.
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Игорь Климов
Начался новый виток пиара?)))
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