Криштиану Роналду сделал щедрое пожертвование пострадавшим от недавних землетрясений в Сирии и Турции. Сообщается, что легендарный португалец был поражен трагическими событиями и отправил самолет с предметами первой необходимости, чтобы помочь пострадавшим.

Криштиану оплатил транспортировку палаток, продуктовых наборов, подушек и одеял, кроватей, детского питания и молока, а также медикаментов для помощи пострадавшим районам Турции и Сирии. Пожертвование футболиста оценивается в 350 000 долларов.

Акт доброты Роналду вызвал одобрение болельщиков по всему миру. Его сострадание и щедрость подали отличный пример другим знаменитостям и частным лицам.

В прошлом Криштиану проявил свою щедрость, заплатив 83 000 долларов за операцию на головном мозге ребенка и пожертвовав 165 000 долларов онкологическому центру в родной Португалии. Роналду, который был послом организации Save the Children, ЮНИСЕФ и World Vision, также пожертвовал 1 млн долларов португальским больницам в разгар пандемии коронавируса.