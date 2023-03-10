Удивительное сходство.

У Доролес Авейру удивительная история жизни - в 5 лет она потеряла мать, которая умерла от сердечного приступа. Отец отдал дочь в религиозный интернат, но она несколько раз сбегала оттуда, ее наказывали и в итоге вернули отцу.

Тот уже завел новую семью, в которой не было места Долорес: мачеха избивала ее и привязывала к ножке стола, а отец несколько раз пытался сдать в психиатрическую клинику, девочку в итоге признали нормальной.

C 13 лет она работала шесть дней в неделю с 5:30 до позднего вечера, а в 18 вышла замуж за Жозе Диниша Авейру, двадцатилетнего торговца рыбой.

Долорес рассказывала, что пыталась сделать аборт, когда забеременела Криштиану.

«Мне было 30 лет, я уже родила троих детей, – объяснила Долорес в книге «Мужественная мать». – Мы жили бедно, мой муж зарабатывал слишком мало и нас окружали проблемы. Но врачи наотрез отказались делать аборт».

Долорес не успокоилась и перешла к народным средствам: напилась горячего пива и активно прыгала по дому. К счастью, не сработало. Забавно, но со временем неудавшийся аборт превратился в добрую семейную историю: «Иногда Криштиану смеется и говорит мне: «Видишь, ты не хотела, чтобы я рождался. Но теперь я здесь и помогаю вам». Сейчас мы можем посмеяться над этим».