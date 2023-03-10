Гаспачо
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Клуб Роналду проиграл и потерял лидерство в чемпионате: португалец так распсиховался, что начал пинать бутылки прямо на поле😱😱😱

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
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Пришлось успокаивать партнерам.

«Аль-Наср» проиграл в чемпионате впервые со 2-го тура – 3 сентября его обыграл «Аль-Таавун» (0:1). С тех пор у клуба было 13 побед и 4 ничьих.

Португалец принимал участие в игре «Аль-Насра» против «Аль-Иттихада» (0:1) в 20-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

Ни забить, ни отдать голевой пас ему не удалось и 3 марта, когда клуб из Эр-Рияда принимал «Аль-Батин» (3:1).

За 7 матчей в лиге у Роналду 8 голов. После матча Рон был в бешенстве – его даже пришлось уводить с поля партнерам.

В результате сегодняшнего поражения «Аль-Наср» также утратил лидерство в таблице, пропустив «Аль-Иттихад» вперед (46 против 47 очков).

5 комментариев

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xqystfsf7s
А Пирс Морган уже высказался?
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на войне как на войне
Правильно поступил. Красавчик
Лучше так, чем потупив глазёнки идти как аутист
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Мирзоанис Якубов
Вот смотрю на всё это и не верится... Неужели глыбы, вроде дона Флорентино и сэра Алекса удерживали его от таких выходок раньше, а теперь он вышел из-под контроля?
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Сергей Кол
Ответ Айлин 1990
Эх ты 🤡, эх ты артист. Типо злится на камеру, типо он оправдывает свою зарплату. А на деле, недофутболисты у него мячик отбирают как у ребёнка. Настолько дно пробил, аж мертвые футболисты 200 лиги, легко отбирают мячик у него.
Дно пробил?? Ну он хотя бы был на вершине, и в памяти останется таким. А ты как был там, так останешься там
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Айлин 1990
Эх ты 🤡, эх ты артист.
Типо злится на камеру, типо он оправдывает свою зарплату.

А на деле, недофутболисты у него мячик отбирают как у ребёнка. Настолько дно пробил, аж мертвые футболисты 200 лиги, легко отбирают мячик у него.
+5
-3
+2
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