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📹Болельщики «Аль-Иттихад» освистали Криштиану Роналду: его реакция бесценна

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
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Суперкласико в Саудовской Аравии: «Аль-Наср» против «Аль-Иттихад». Команда Криштиану Роналду всего на два очка опережает заклятого соперника в турнирной таблице, на 80-й минуте «Аль-Иттихад» открыл счет.

Сегодняшний матч для «Аль-Насра» выездной, поэтому неудивительно, что болельщики хозяев поля оказали легендарному португальцу особый прием: были отчетливо слышны хвалебные кричалки в адрес Лионеля Месси во время разминки футболистов.

Однако, Роналду такими приемами не проймешь – камера поймала его крупный план, когда болельщики соперников особенно яростно гудели, но выражение лица португальца говорит само за себя. Он только ухмыльнулся.

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