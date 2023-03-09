Суперкласико в Саудовской Аравии: «Аль-Наср» против «Аль-Иттихад». Команда Криштиану Роналду всего на два очка опережает заклятого соперника в турнирной таблице, на 80-й минуте «Аль-Иттихад» открыл счет.

Сегодняшний матч для «Аль-Насра» выездной, поэтому неудивительно, что болельщики хозяев поля оказали легендарному португальцу особый прием: были отчетливо слышны хвалебные кричалки в адрес Лионеля Месси во время разминки футболистов.

Однако, Роналду такими приемами не проймешь – камера поймала его крупный план, когда болельщики соперников особенно яростно гудели, но выражение лица португальца говорит само за себя. Он только ухмыльнулся.