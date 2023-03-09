12 комментариев

Англичанину даже пригодились его футбольные навыки.

Экс-футболист «Реала», «МЮ», «ПСЖ», «Милана» и сборной Англии решил на камеру продемонстрировать свои нефутбольные таланты – за процессом с явным скепсисом наблюдала и жена Дэвида Виктория.

Все шло хорошо, пока Бекхэм не решил повторить фокус – второй переворот закончился приземлением блина на самого футболиста, Дэвид шикарно принял его «на грудь».