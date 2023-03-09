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Дэвид Бекхэм на глазах жены решил перевернуть блинчик в воздухе: догадываетесь, чем все закончилось?😅🥞😅

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Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм
Футбол Футбол

Англичанину даже пригодились его футбольные навыки.

Экс-футболист «Реала», «МЮ», «ПСЖ», «Милана» и сборной Англии решил на камеру продемонстрировать свои нефутбольные таланты – за процессом с явным скепсисом наблюдала и жена Дэвида Виктория.

Все шло хорошо, пока Бекхэм не решил повторить фокус – второй переворот закончился приземлением блина на самого футболиста, Дэвид шикарно принял его «на грудь».

12 комментариев

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krolik213
Ответ banchik1
Ага, если бы блин был горячий, держал бы Бэкс его на груди, верим)
Я пожарил 4 партии блинов за последние две недели. Ни разу не сталкивался с тем, чтоб бы блин был невыносимо горячим. Я руками спокойно их переворачиваю, укладываю и могу даже сразу есть, не поверишь, сняв с раскалённой сковороды. Физика, дружище, немного не так работает. Если говорить по простому, то сверху уже написали, что не во фритюре они жарятся. Они из жидкого состояния переходят в твёрдое. Все температура и раскаленность уходит именно в этот процесс.))
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SegaYasch
Ответ banchik1
Ну ты посмотри, как блин сначала прилетает ему под горло. И Бекхэм даже глазом не моргнул. А потом раскаленный блин положи сам себе на грудь и посмотри, как отреагируешь. А так-то я вообще ничего плохого в ролике не вижу, ну решил повеселить народ чувак и повеселил, молодец.
Я конечно не эксперт в блинах, но точно знаю что блины не во фритюре жарятся, чтобы быть раскаленными) К тому же они тонкие, сковородка не на плите, после первого подброса не сильно блин нагрела, так что он точно не супер горячий прилетел)) Хотя возможно и постановка конечно))
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Artem Gavrishov
Специально)
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Тюменский медвежонок
У них очень крутая семья, подписан на них в инсте и на Вики и на Бэкса, они постоянно друг друга стебут в сторис, смеются и т.д. идеальные отношения
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banchik1
Ответ GigaChad
чел, он в одежде как бы)
Ну ты посмотри, как блин сначала прилетает ему под горло. И Бекхэм даже глазом не моргнул. А потом раскаленный блин положи сам себе на грудь и посмотри, как отреагируешь. А так-то я вообще ничего плохого в ролике не вижу, ну решил повеселить народ чувак и повеселил, молодец.
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Sgi
23 февраля же был уже материал об этом… Алексей , амнезия ?
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GigaChad
Ответ banchik1
Ага, если бы блин был горячий, держал бы Бэкс его на груди, верим)
чел, он в одежде как бы)
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Badinoko
На грудь принял)..
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Андрій Джонс
блин блинский - сказал Бэкхем, перевернул 0.5 хайнекена и пошел играть в ФИФА23 за Манчестер Юнайтед)
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Александр Кудрявцев
Супер по футбольному
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Dan Kennedy
Да это не фейл, просто футбольная привычка!
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banchik1
Ага, если бы блин был горячий, держал бы Бэкс его на груди, верим)
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