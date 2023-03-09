А вы в детстве задирали футболку на голову после гола?

В сети набирает популярность (почти 3 миллиона просмотров) видео, на котором совсем юный футболист красиво кладет мяч со штрафного в дальнюю девятку, а затем отмечает гол в стиле Криштиану Роналду.

Не хотелось бы раскидываться званиями навроде «это же будущий Роналду» но обратим внимание, что мальчуган исполнил удар голыми ногами