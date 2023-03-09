Гаспачо
Блог

Идеальный удар в «девятку» и традиционное «Siuuu»: Роналду уехал доигрывать в Саудовскую Аравию, но дети его боготворят🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Клубы Клубы
Футбол Футбол

А вы в детстве задирали футболку на голову после гола?

В сети набирает популярность (почти 3 миллиона просмотров) видео, на котором совсем юный футболист красиво кладет мяч со штрафного в дальнюю девятку, а затем отмечает гол в стиле Криштиану Роналду.

Не хотелось бы раскидываться званиями навроде «это же будущий Роналду» но обратим внимание, что мальчуган исполнил удар голыми ногами

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
arslankolesov71@gmail.com
Потому что он на долгие годы останется кумиром миллион людей,таких как он и Месси вряд ли увидим
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий