Очень странное поведение.

В сети завирусилось видео, на котором Пике со своей новой девушкой и Френки де Йонгом попытаются рассесться на трибунах.

Судя по всему, Жерар Пике не разрешил Френки подняться на ряд выше, чтобы сесть рядом с его девушкой – в итоге голландцу пришлось занять крайнее кресло в одном ряду с испанцем – «на жердочке».

В комментарии к ролику пришли болельщики «МЮ» и пообещали Френки, что в случае перехода на «Олд Траффорд» так с ним никто обращаться не будет.