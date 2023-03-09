Гаспачо
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Пике - настоящий тиран😈😈😈 Не разрешил Френки де Йонгу сесть рядом со своей девушкой – голландец был просто ошарашен😱

Френки де Йонг Френки де Йонг
Жерар Пике Жерар Пике
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Очень странное поведение.

В сети завирусилось видео, на котором Пике со своей новой девушкой и Френки де Йонгом попытаются рассесться на трибунах.

Судя по всему, Жерар Пике не разрешил Френки подняться на ряд выше, чтобы сесть рядом с его девушкой – в итоге голландцу пришлось занять крайнее кресло в одном ряду с испанцем – «на жердочке».

В комментарии к ролику пришли болельщики «МЮ» и пообещали Френки, что в случае перехода на «Олд Траффорд» так с ним никто обращаться не будет.

2 комментария

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Джейме Ланнистер
Этому ролику минимум год, автор так долго крутил ленту?
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daniil_35
Честно говоря, надоели со своими "отношалками".
Как дети малые, на соседних рядах не могут сидеть уже.
Детский сад, ей Богу.
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