Пике - настоящий тиран😈😈😈 Не разрешил Френки де Йонгу сесть рядом со своей девушкой – голландец был просто ошарашен😱
Очень странное поведение.
В сети завирусилось видео, на котором Пике со своей новой девушкой и Френки де Йонгом попытаются рассесться на трибунах.
Судя по всему, Жерар Пике не разрешил Френки подняться на ряд выше, чтобы сесть рядом с его девушкой – в итоге голландцу пришлось занять крайнее кресло в одном ряду с испанцем – «на жердочке».
В комментарии к ролику пришли болельщики «МЮ» и пообещали Френки, что в случае перехода на «Олд Траффорд» так с ним никто обращаться не будет.
Как дети малые, на соседних рядах не могут сидеть уже.
Детский сад, ей Богу.