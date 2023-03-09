31 комментарий

В среду вечером Томас опустил с небес на землю Килиана Мбаппе.

Хавбек «Баварии» был признан лучшим игроком матча с «ПСЖ» (2:0). Команды встречались в рамках ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мюллер успевал буквально везде. Сыграл важную роль в первом голевом эпизоде и был настоящим лидером команды», – считает группа технических наблюдателей УЕФА.

А перед матчем Мюллер прокомментировал высказывание Килиана Мбаппе о фаворите матча «Бавария» – «ПСЖ».

Журналисты попросили футболиста «Баварии» оценить слова француза о том, что «ПСЖ» является фаворитом в матче Лиги чемпионов с «Баварией».

«Каждый сам делает выводы. Мы выиграли первый матч со счетом 1:0. Считаю, что это преимущество. Но в футболе отставание в один гол всегда можно отыграть. Я понимаю его мнение. Он очень самоуверен.

«Килиан – мой любимый игрок в составе «ПСЖ». У него сумасшедшая энергичность в сочетании с правильными решениями в штрафной площади. Но если наш план сработает, весело ему не будет».

Также Томас сравнил игру против Месси и Роналду: «С точки зрения результатов, мы всегда хорошо справлялись с Лео на всех уровнях. На клубном уровне, настоящей проблемой для нас был Криштиану Роналду, когда он играл за «Реал».