Гаспачо
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«С Месси мы всегда справлялись. Роналду - вот, кто был для нас проблемой». Томас Мюллер рассказал об игре против двух великих

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В среду вечером Томас опустил с небес на землю Килиана Мбаппе.

Хавбек «Баварии» был признан лучшим игроком матча с «ПСЖ» (2:0). Команды встречались в рамках ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мюллер успевал буквально везде. Сыграл важную роль в первом голевом эпизоде и был настоящим лидером команды», – считает группа технических наблюдателей УЕФА.

А перед матчем Мюллер прокомментировал высказывание Килиана Мбаппе о фаворите матча «Бавария» – «ПСЖ».

Журналисты попросили футболиста «Баварии» оценить слова француза о том, что «ПСЖ» является фаворитом в матче Лиги чемпионов с «Баварией».

«Каждый сам делает выводы. Мы выиграли первый матч со счетом 1:0. Считаю, что это преимущество. Но в футболе отставание в один гол всегда можно отыграть. Я понимаю его мнение. Он очень самоуверен.

«Килиан – мой любимый игрок в составе «ПСЖ». У него сумасшедшая энергичность в сочетании с правильными решениями в штрафной площади. Но если наш план сработает, весело ему не будет».

Также Томас сравнил игру против Месси и Роналду: «С точки зрения результатов, мы всегда хорошо справлялись с Лео на всех уровнях. На клубном уровне, настоящей проблемой для нас был Криштиану Роналду, когда он играл за «Реал».

31 комментарий

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Нефанатик
🧯 для деток
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babalunga_357
Ответ Меган Лайф
Месси против меня Баварии Проиграно 4(+на одной он струсил и на поле не вышел) Ничья 1 Выиграно 2
Так вот нечего пытаться жонглировать формулировками и пытаться подменять понятия, тем более так неуклюже.
Личная статистика неудобна, поэтому приведу статистику клубов. Ути какой)
А ещё скажу, что он струсил на поле выходить(!), но забуду упомянуть, что он на уколах играл против Баварии.
Ужас
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babalunga_357
Ответ rafail883
как же он так смог, сказать что Роналду лучше чем Месси, в кастёр его ... )))
Ну всем же очевидно, что Роналду лучше Месси, да? А кому не очевидно, тот мессидрочер. Поражают подобные вопли. "Смотрите, там Мюллер сказал, что Роналду для них проблема, а Месси нет! Какие доказательства вам ещё нужны??" Сам факт того, что их сравнивают оскорбителен. А факт того, что находятся люди, ставящие Роналду выше - оскорбителен в квадрате. Я искренне надеюсь, что они фанаты всяких Мадридов. Иначе - клиника
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Меган Лайф
Ответ babalunga_357
4 гола в 7 матчах. По графику Месси скромно, конечно. Но что поделаешь
Месси против меня Баварии

Проиграно 4(+на одной он струсил и на поле не вышел)
Ничья 1
Выиграно 2
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Айлин 1990
Ответ Yelzin Teheda
Теперь Мюллер личный враг свидетелей лучшего игрока во вселенной
И самый красивый для фанатов роналду)))
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Abil Alex
Мюллер тоопчик знает
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Алпн Гаев
Ну это чисто его мнение
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babalunga_357
Ответ Меган Лайф
В чем? Как там у месси статистика против Баварии?
4 гола в 7 матчах. По графику Месси скромно, конечно. Но что поделаешь
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Олег Бугайчук
Ну да всегда))
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babalunga_357
Естественно проблема. Человеку можно с полутораметровых офсайдов забивать. Как ты такого удержишь?
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Konvicted
Ответ МГЕР
А ты спроси у боатенга, он тебе наверняка скажет всю горькую правду. Я до этого поста очень уважал мюллера.
А теперь Мюллер рубанул правду-матку и растерял все твое уважение, ведь у тебя полыхает от осознания очевидного факта о том, что Роналду в решающих стадиях ЛЧ на порядок сильнее Месси))
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DenisKam
Ответ 9chymzyxvz
Какой же он все таки мерзкий.
да нормальный он. Подумаешь ростом не вышел и все пепси-гномом называют. Главное что как человек хороший
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Игорь Климов
Ответ Decard Show
Как же велик Криштиану
А как же самокат?
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Decard Show
Как же велик Криштиану
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Андрей Яременко
С я то думал в играх с Реалом, вы не могли справится с судейством
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нелюбитель футбола
Именно по этой причине вы прокатили Гешу с переходом в Баварию?... Хе-хе..
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Алпн Гаев
Мюллер вообще кто такой!!!Видели мы как вы с ним пытались справиться с Боатенгом и Номером. Пьяница
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rafail883
Ответ 9chymzyxvz
Какой же он все таки мерзкий.
как же он так смог, сказать что Роналду лучше чем Месси, в кастёр его ... )))
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batterbin
Ответ timasid
Мюллер плюнул в лицо, большому количеству пользователей спортса
Не просто плюнул, а еще и смачного поджопника выдал вдогонку к плевку.
P.S. запятая после "лица" таки не нужна)
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МГЕР
А ты спроси у боатенга, он тебе наверняка скажет всю горькую правду. Я до этого поста очень уважал мюллера.
+1
-1
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rafail883
Ответ Свой среди чужих
А Боатннг справлялся лучше всех!
8:2 - не дасть соврать )
+4
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на войне как на войне
Мюллер👍
+1
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Меган Лайф
Ответ 9chymzyxvz
Какой же он все таки мерзкий.
В чем? Как там у месси статистика против Баварии?
+4
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Yelzin Teheda
Ответ Zomourning33
Дети это не поймут и не примут.
Теперь Мюллер личный враг свидетелей лучшего игрока во вселенной
+14
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timasid
Мюллер плюнул в лицо, большому количеству пользователей спортса
+10
-1
+9
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