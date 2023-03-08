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В 2017 году Мбаппе мог оказаться в «Арсенале». Трансфер не состоялся по очень простой причине

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Провальный год для канониров.

Арсен Венгер в 2016 году лично приезжал домой к Килиану Мбаппе, чтобы уговорить его перейти в «Арсенал». Попытка была неудачная, но легенда канониров не остановился и попытал счастья второй раз спустя год.

По данным L'Equipe заявляет, что француз решил не переезжать на «Эмирейтс», так как клуб не квалифицировался в Лигу чемпионов.

В тот год Мбаппе выиграл с «Монако» Лигу 1, тогда как «Арсенал» финишировал в АПЛ пятыми. Клуб отстал от «Ливерпуля» всего на одно очко. До этого команда Венгера 19 лет подряд играла в Лиге чемпионов.

Вместо этого Мбаппе перешел в «ПСЖ»: сначала в аренду, а через год за него заплатили 162 млн фунтов.

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