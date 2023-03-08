Криш не намерен раскрывать свои секреты.

У Роналду огромное окружение, включая семью, друзей и охрану. Оно настолько велико, что после переезда в Саудовскую Аравию португалец и его свита занимали 17 номеров в отеле Four Seasons в Эр-Рияде, пока не переехали в эксклюзивный роскошный жилой комплекс.

Давно известно, что Роналду очень скрытен и предпочитает не распространяться о своей личной жизни, но, имея такое количество людей вокруг, непросто сохранить все в тайне.

Некоторое время назад Der Spiegel опубликовал серию «Football Leaks (Футбольных утечек)», в одной из них содержался документ, который должны подписать все сотрудники Роналду.

Оно гласит:

«Ничто о личной жизни Криштиану не может быть разглашено в течение 70 лет после смерти игрока или последнего из его родственников».

Это означает, что соглашение распространяется на пятерых его детей — Криштиану-младшего, близнецов Еву и Матео, Алану Мартину и Беллу, а также на мать его первенца, личность которой до сих пор не разглашается.

Так что, видимо, не узнать нам подробностей его частной жизни. Возможно, только наши внуки насладятся самыми большими тайнами Кришитиану.