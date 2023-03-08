8 комментариев

По словам Альфредо Мартинеса, возвращение Лионеля Месси в «Барселону» в качестве игрока практически невозможно.

«Барса» общалась с окружением Месси о возможном возвращении, но сделка не может быть заключена ни экономически, ни практически. Таким образом, Месси либо останется в Париже, либо присоединится к клубу за пределами Европы в конце сезона.

Важно вспомнить слова Месси, сказанные им в понедельник на ютуб-канале «ПСЖ»:

«Здесь я чувствую себя великолепно. В первый год было трудно адаптироваться к Парижу по разным причинам. Этот сезон я начал по-другому – с большим желанием и энтузиазмом. Теперь мне комфортнее в клубе, в городе и во всем, что связано с Парижем».

Сейчас Месси не является самым высокооплачиваемым игроком «ПСЖ», но его зарплата 40,5 млн евро в год окажет колоссальное финансовое давление на «Барсу», если они будут платить ему столько же. Наибольшая зарплата в каталонском клубе – 15 млн евро в год.