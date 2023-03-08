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Похоже, Месси точно не вернется в «Барсу». Инсайды и свежие слова самого Лео только подтверждают это

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По словам Альфредо Мартинеса, возвращение Лионеля Месси в «Барселону» в качестве игрока практически невозможно.

«Барса» общалась с окружением Месси о возможном возвращении, но сделка не может быть заключена ни экономически, ни практически. Таким образом, Месси либо останется в Париже, либо присоединится к клубу за пределами Европы в конце сезона.

Важно вспомнить слова Месси, сказанные им в понедельник на ютуб-канале «ПСЖ»:

«Здесь я чувствую себя великолепно. В первый год было трудно адаптироваться к Парижу по разным причинам. Этот сезон я начал по-другому – с большим желанием и энтузиазмом. Теперь мне комфортнее в клубе, в городе и во всем, что связано с Парижем».

Сейчас Месси не является самым высокооплачиваемым игроком «ПСЖ», но его зарплата 40,5 млн евро в год окажет колоссальное финансовое давление на «Барсу», если они будут платить ему столько же. Наибольшая зарплата в каталонском клубе – 15 млн евро в год.

8 комментариев

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zinovy itskovich
Ответ Aymammet Baylyyew
Барса с месси не строился и без него не упадет (с месси лучше но если не вернётся молодые справиться)
Рождённые ползать, летать не смогут. На четвереньках упор знатней, чем на двух ногах. Конечно не упадёте.
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zinovy itskovich
Ответ данислам дадыбаев
Жить будем без Месси
Не только будете жить, но и продолжать так жить, у кого крепкое здоровье, и в следующем столетии.
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zinovy itskovich
Барса была без Месси и ничего была команда, таки ничего, как все остальные. С Месси это была команда на всю планету. И без Месси эта команда таки нормальная для Испании и таки да, как все остальные, которые были до Месси и останутся после Месси.
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Aymammet Baylyyew
Барса с месси не строился и без него не упадет (с месси лучше но если не вернётся молодые справиться)
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Muhammad Orhan
Все говорят то другое третье летом всё узнаем не долго ждать осталось ,чем верит всяким слухам время покажет
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Евсей Пролеткин
Я не понимаю человек играет в другом клубе,получает хорошие деньги. У Барсы денег нет, постоянно давят на игроков понизить зарплату, РАДИ КЛУБА.ПОСТОЯННО КТО ТО НЕ УГОДЕН, КОГО НАДО КУПИТЬ. У ВАС ПРОДАВАТЬ Е ЩЁ ЛЕТ НА ПЯТЬ ХВАТИТ.. ГРИЗМАНН, МЕШАЛ, ГРИЗМАНН УСПЕШНО ИГРАЕТ. МЕССИ ЯСНО ДАЛ ПОНЯТЬ, ЧТО НЕ ВЕРНЕТСЯ.. ВЫ РАЗБИЛИ ТРОЙКУ, НЕЙМАР СБЕЖАЛ,НА МЕССИ ДЕНЕГ НЕ ХВАТИЛО, А СУАРАСА ПРОСТО ПОПРОСИЛИ. СЕЙЧАС ХОРОШАЯ ,МОЛОДАЯ КОМАНДА, РАБОТАЙИЕ. И ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ. УДАЧИ
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данислам дадыбаев
Жить будем без Месси
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Игорь Климов
Несомненно, что Лео Месси останется ещё на несколько лет в Европе.
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