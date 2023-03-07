Нашествие «шмелей». Фанаты дортмундской «Боруссии» устроили мощный проход по Лондону
«Челси» готовится принять «Боруссию» в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов.
В Дортмунде «шмелей» гнала вперед знаменитая «желтая стена». Кажется, и на «Стэмфорд Бридж» «Боруссия» будет чувствовать себя, как дома.
В Лондоне высадился внушительный десант дортмундских фанатов. Болельщики «Боруссии» устроили мощный проход к стадиону соперника.
Фанаты попали в объективы The Telegraph.
Поклонники «Челси» точно найдут чем ответить фанатам соперника.
Матч в Дортмунде закончился победой немцев со счетом 1:0. Сегодня у лондонцев будет шанс перевернуть противостояние.
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