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Почему Дембеле не входит в число лучших дриблеров Ла Лиги? Его нет даже в топ-30

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Некоторые болельщики «Барселоны» очень удивлены, увидев Феррана Торреса впереди Усмана Дембеле в списке лучших дриблеров Ла Лиги в этом сезоне.

Француз не попал даже в первую десятку! Почему?

Вы можете быть шокированы, но Дембеле нет даже в топ-30! FotMob ставит вингера только на 34-е место в этой статистике (успешных обводок за 90 минут), немного опережая Алехандро Бальде, Ансу Фати и Педри.

Правда в том, что успех дриблинга Дембеле резко снизился. В этом сезоне Усман реализовал всего 21 из 72 попыток (29,2%) по сравнению с 59 из 90 (65,6%) в прошлом сезоне.

В то же время 25-летний футболист лучше бил, чем в предыдущей кампании. Он совершает больше ударов за 90 минут (3,19 по сравнению с 2,94 в сезоне 2021/22), а его результативность в этом сезоне намного выше (1,15 за 90 минут по сравнению с 0,45 в сезоне 2021/22).

Что еще более важно, Дембеле в настоящее время возглавляет рейтинг Ла Лиги по статистике «создающих голевые действия» с 0,83, согласно Fbref. Не обязательно быть великолепным дриблером, чтобы внести свой вклад в атакующую игру команды.

 

1 комментарий

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Экселлент
Честно, вот хоть убей,но я уверен,что Дембеле в плане того,чтобы оставить соперника не у дел,гораздо выше Рафиньи в этом аспекте и уж тем более выше Феррана и Ансу! Дембеле настоящий монстр в этом аспекте, порой,благодаря своей скорости,ему всего лишь надо прокинуть мяч вперед и в 99,9% случаях он будет первый на мяче, оставив плетаться за собой защитников
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