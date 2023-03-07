Некоторые болельщики «Барселоны» очень удивлены, увидев Феррана Торреса впереди Усмана Дембеле в списке лучших дриблеров Ла Лиги в этом сезоне.

Француз не попал даже в первую десятку! Почему?

Вы можете быть шокированы, но Дембеле нет даже в топ-30! FotMob ставит вингера только на 34-е место в этой статистике (успешных обводок за 90 минут), немного опережая Алехандро Бальде, Ансу Фати и Педри.

Правда в том, что успех дриблинга Дембеле резко снизился. В этом сезоне Усман реализовал всего 21 из 72 попыток (29,2%) по сравнению с 59 из 90 (65,6%) в прошлом сезоне.

В то же время 25-летний футболист лучше бил, чем в предыдущей кампании. Он совершает больше ударов за 90 минут (3,19 по сравнению с 2,94 в сезоне 2021/22), а его результативность в этом сезоне намного выше (1,15 за 90 минут по сравнению с 0,45 в сезоне 2021/22).

Что еще более важно, Дембеле в настоящее время возглавляет рейтинг Ла Лиги по статистике «создающих голевые действия» с 0,83, согласно Fbref. Не обязательно быть великолепным дриблером, чтобы внести свой вклад в атакующую игру команды.