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Фейк дня или троллинг высочайшего уровня😅 После разгрома «МЮ» в дерби в сети завирусился фейковый пост Френки де Йонга

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Тот самый случай, что если бы такого мема не было, его надо было придумать. Вот и придумали😂

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» потерпел крупнейшее поражение в АПЛ в клубной истории, манкунианцы были разгромлены «Ливерпулем» – 0:7.

Это самое крупное поражение «МЮ» за время выступлений клуба в АПЛ.

Вскоре после окончания матча соцсети заполонили мемы, но об одном стоит сказать отдельно. В твиттере и инстаграме завирусился пост Френки де Йонга, которого летом постоянно связывали в с переходом в «МЮ».

На фото изображен смеющийся полузащитник и подпись «А ведь я почти перешел к ним! Вперед, «Барса»!»

В сторис личного интаграма Френки такого поста не нашлось, так что можно с уверенностью сказать, что это фейк.

Но очень тонкий и уместный👌🏻

4 комментария

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Алан Кайтуков
Это говорит тот чью команду мю неделю назад отправил домой огородом заниматься.. Удачи в Лиге конференций
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yurchik07
Если не перейдет,то правильно сделает.Зачем???Чтобы очередные антиреклрды переписывать?Это уже навсегда.Это не отмоется
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Эннер Валенсия
А в чем высочайший уровень ?
Барса прошла МЮ? Нет
+2
-1
+1
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Rad0
В чём тонкость? В том, что он чуть не перешёл в МЮ и прямым текстом об этом якобы сказал в своей шутейке?
+1
0
+1
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