Фейк дня или троллинг высочайшего уровня😅 После разгрома «МЮ» в дерби в сети завирусился фейковый пост Френки де Йонга
Тот самый случай, что если бы такого мема не было, его надо было придумать. Вот и придумали😂
В воскресенье «Манчестер Юнайтед» потерпел крупнейшее поражение в АПЛ в клубной истории, манкунианцы были разгромлены «Ливерпулем» – 0:7.
Это самое крупное поражение «МЮ» за время выступлений клуба в АПЛ.
Вскоре после окончания матча соцсети заполонили мемы, но об одном стоит сказать отдельно. В твиттере и инстаграме завирусился пост Френки де Йонга, которого летом постоянно связывали в с переходом в «МЮ».
На фото изображен смеющийся полузащитник и подпись «А ведь я почти перешел к ним! Вперед, «Барса»!»
В сторис личного интаграма Френки такого поста не нашлось, так что можно с уверенностью сказать, что это фейк.
Но очень тонкий и уместный👌🏻
Барса прошла МЮ? Нет