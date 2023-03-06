Тот самый случай, что если бы такого мема не было, его надо было придумать. Вот и придумали😂

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» потерпел крупнейшее поражение в АПЛ в клубной истории, манкунианцы были разгромлены «Ливерпулем» – 0:7.

Это самое крупное поражение «МЮ» за время выступлений клуба в АПЛ.

Вскоре после окончания матча соцсети заполонили мемы, но об одном стоит сказать отдельно. В твиттере и инстаграме завирусился пост Френки де Йонга, которого летом постоянно связывали в с переходом в «МЮ».

На фото изображен смеющийся полузащитник и подпись «А ведь я почти перешел к ним! Вперед, «Барса»!»

В сторис личного интаграма Френки такого поста не нашлось, так что можно с уверенностью сказать, что это фейк.

Но очень тонкий и уместный👌🏻