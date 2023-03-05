Смотрите на них, ненавидьте их, обожайте их.

Вчера «Арсенал» одержал, возможно, свою самую важную победу в сезоне, совершив умопомрачительный камбэк в матче с «Борнмутом».

Канониры уступали сопернику со счетом 0:2, но сумели отыграться, и даже вырвать победу на 90+7 минуте матча.

Эта победа должна эмоционально зарядить команду на оставшиеся игры.

Здесь собраны лучшие фотографии этого, может быть, великого матча.

Станут чемпионами?