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🙌 «Арсенал» одержал великую победу. Мы собрали 12 фотографий, которые могут стать историческими 📸

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Смотрите на них, ненавидьте их, обожайте их.

Вчера «Арсенал» одержал, возможно, свою самую важную победу в сезоне, совершив умопомрачительный камбэк в матче с «Борнмутом».

Канониры уступали сопернику со счетом 0:2, но сумели отыграться, и даже вырвать победу на 90+7 минуте матча.

Эта победа должна эмоционально зарядить команду на оставшиеся игры.

Здесь собраны лучшие фотографии этого, может быть, великого матча.

Станут чемпионами?

3 комментария

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Максим Коваленко
Ответ Андрей Andrey
не станут. впереди игра с Сити с Ливерпулем и с Челси. Потеря очков и только 2 место увы...
Сити ладно , а середняков переедут и дальше пойдут.
+1
0
+1
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Валик просто
Может кто-то объяснить что это был за волейбол от игроков Борнмута?
Почему уже который матч судьи чуть ли не решают исход чемпионской гонки?Почему это считается нормальным вот такое вот судейство?Очередной раз Арсенал гнобят.
Но вопреки всему вот этому,на травмы важных игроков Арсенал делает свое дело и побеждает.Это прям чемпионский характер!
+6
0
+6
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Андрей Andrey
не станут. впереди игра с Сити с Ливерпулем и с Челси. Потеря очков и только 2 место увы...
0
-4
-4
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