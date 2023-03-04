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🕊🕊 Посол добра. Криштиану Роналду исполнил мечту сирийского мальчика, который потерял отца из-за землетрясения

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Лучик света.

В начале февраля Рабих Шахин потерял отца во время разрушительного землетрясения в Сирии. А вчера осуществилась его давняя мечта.

Эмиратский журналист Мюнтер аль-Музаки случайно встретил мальчика, когда посещал Сирию в рамках кампании по оказанию помощи от ОАЭ после землетрясения, произошедшего 6 февраля. Затем он опубликовал видео с Рабихом, который только что потерял отца в катастрофе, на котором ребенок сказал, что мечтает встретиться с Роналду.

Видео распространилось в социальных сетях и дошло до председателя Главного управления развлечений Саудовской Аравии. Тот бы так впечатлен, что решил перевезти ребенка и его семью в Эр-Рияд.

Мальчик приехал в Саудовскую Аравию вместе со своей семьей 24 февраля.

Проведя несколько дней в Саудовской Аравии, мечта Шахина встретиться с Криштиану Роналду, наконец, сбылась. Вчера он увиделся со своим кумиром.

Можно услышать, как Рабих сказал: «Я люблю тебя», когда подходил к суперзвезде «Аль-Насра». Они обнялись друг с другом, а потом Шахин показал фирменное празднование «Си», на которое Криштиану одобрительно ответил.

Шахин также присутствовал на матче «Аль-Наср» - «Аль-Батин», который закончился волевой победой хозяев.

2 комментария

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Андрей Тишкович
Показалось сразу что Роналду на фото в футболке Батэ...
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Плотников Семен
Правда, супер позитивные эмоции от просмотра этого видео, классный поступок от Криштиану, классный поступок от аль-насра, но почему тут тэг МЮ? Ну правда, зачем?
+2
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