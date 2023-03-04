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Как в «Баварии» мотивируют игроков выкладываться на незначащих двусторонках? Интересная традиция

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Большую часть футбольных команд мы видим раз в неделю, топовые – иногда дважды, однако игроки видят друг друга практически каждый день во время тренировок.

«Бавария», как и все клубы, под конец тренировочной сессии проводит двусторонку. BILD поделился инсайдом о правиле, мотивирующем футболистов по максимуму выкладываться на таких играх.

Перед двусторонками футболисты делятся на три команды. Игроки, занявшие второе место, убираются в раздевалке. А команда с третьего места чистит бутсы победителям. 

2 комментария

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Артем Якунин
Ответ fellx
Они про игры с Барсой в ЛЧ?
А ты шаришь
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fellx
Они про игры с Барсой в ЛЧ?
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