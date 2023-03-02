Роналду в 2019 году, сидя рядом с ошарашенным Месси, произнес речь, за которую сейчас очень неловко🤦🏼♂️🤦🏼♂️🤦🏼♂️
Криш был очень самоуверен.
В 2019 году в Монако на церемонии вручения премий УЕФА Криштиану Роналду и Лионель Месси сидели на соседних креслах, когда ведущая решила взять интервью у португальца.
Рон, будучи тогда игроком «Ювентуса», самоуверенно заявил, что будет здесь находится и через год, и через годы вперед. «Люди, которым я не нравлюсь, они увидят меня здесь».
Только посмотрите на лицо Лео.
Во второй части ролика поведение Месси на премии The Best становится более понятным.
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