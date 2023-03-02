Криш был очень самоуверен.

В 2019 году в Монако на церемонии вручения премий УЕФА Криштиану Роналду и Лионель Месси сидели на соседних креслах, когда ведущая решила взять интервью у португальца.

Рон, будучи тогда игроком «Ювентуса», самоуверенно заявил, что будет здесь находится и через год, и через годы вперед. «Люди, которым я не нравлюсь, они увидят меня здесь».

Только посмотрите на лицо Лео.

Во второй части ролика поведение Месси на премии The Best становится более понятным.