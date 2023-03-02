Кажется, он забыл, что там играли дети 😅

Сообщается, что Жозе Моуринью вызвал недовольство «Лацио» своим поведением на молодежном дерби на прошлой неделе.

Тренер «Ромы» посетил матч юношеской команды вместе с несколькими игроками основного состава, в том числе Пауло Дибалой. С их поддержкой молодежь выиграла у принципиального соперника со счетом 2:1, а после они устроили фотосессию в раздевалке.

Однако не все так безоблачно.

Оказывается, Жозе, известный своим эксцентричным характером, разозлил соперников. Il Messaggero сообщает, что португальский тренер освистывал игрока «Лацио» Александра Милу, когда тот готовился пробить пенальти. А когда «Рома» забила второй гол и получила преимущество, он кричал игрокам, чтобы они симулировали травмы и тянули время.

Также сообщается, что во время матча тренер «Лацио» U14 Тобиа Ассумма сказал Моуринью: «Так тренеры себя не ведут».

В «бьянкочелести» недовольны выходками Моуринью и рассматривают возможность подать жалобу.