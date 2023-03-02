Уверены, что она не может представлять интересы женщин и не знает их проблем.

ЧМ среди женщин пройдет будущим летом в Австраии и Новой Зеландии, а назначение бразильской модели на должность посла болельщиков объявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

«Когда вы встречаетесь с Адрианой, вы сразу же чувствуете ее теплоту, доброту и то, насколько она открыта и увлечена футболом. Она живёт и дышит нашей игрой. Именно поэтому она может стать отличным связующим звеном между ФИФА и болельщиками по всему миру».

Но, похоже, эта новость многих огорчила – болельщицы по всему миру используют тег #tonedeaf, называя ФИФА «глухой» к проблемам женщин.

«Серьезно, ФИФА, это посол, который нам нужен в связи с приближением чемпионата мира по футболу среди женщин?» — написала в Твиттере бывшая футболистка сборной Австралии Мойя Додд.

Додд, участвовавшая в кампании по выбору Австралии и Новой Зеландии в качестве хозяек ЧМ, также использовала хэштег «tonedeaf» в своем посте.

«Будет ли посол #FIFA передавать какие-либо мессаджи обществу об образе тела, #благополучии и здоровом питании, например?»

И еще один ее твит: «Будет ли посол #FIFA передавать какие-либо сообщения о праве женщины на выбор?»

Объявляя эту новость своим 15,4 миллионам подписчиков в Instagram, сама Адриана Лима сказала: «Будучи настоящей бразильянкой, уверена, что футбол у меня в крови! Для меня большая честь быть частью семьи FIFA, FIFAMILY, как мы ее называем!»

Адриана Франческа Лима родилась в июне 1981 года в жаркой Бразилии.

В 13 лет она завоевала титул главной красавицы в Салвадоре. Через 2 года юная звездочка заняла 2-е место в престижнейшем конкурсе «Супермодель года», где участвовали представительницы более 60 стран.

Вскоре успех Адрианы Лимы получил развитие: 16-летняя бразильянка подписала контракт с американским агентством Elite Model Management и переехала в Нью-Йорк.

Лима была замужем за баскетболистом Марко Яричем. У бывших супругов есть две дочери — Валентина Лима Ярич и Сиенна Лима Ярич.

C 2021 года состоит в отношениях с Андре Леммерсом. 29 августа 2022 года у пары родился сын Сайан Лима Леммерс.

По итогам 2022 года Лима заняла 4-е место в списке «Форбс» самых богатых моделей. Состояние знаменитости было оценено в 32 миллиона долларов.