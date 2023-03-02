Хотя сам автомобиль был приобретен еще в 2020 году.

Будучи нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду решил вознаградить себя по случаю тогдашней победы в чемпионате Италии, заказав Bugatti Centodieci еще летом 2020 года - начало поставок Bugatti Centodieci было запланировано на 2021-й год.

Гиперкар изготовлен на базе Chiron с переработанным кузовом в стиле винтажного EB110 Super Sport и форсированным до 1600 л.с. мотором W16. Данный автомобиль будет выпущен в количестве всего 10 штук, каждый экземпляр стоит минимум 8 миллионов евро.

Роналду – поклонник марки Bugatti, до Centodieci он присматривался к Bugatti La Voiture Noire – эта модель стоит еще на 3 миллиона дороже.

С момента покупки прошло более 2 лет, но все это время никто не видел новый автомобиль Роналду – он в основном передвигался на приобретенном ранее Chiron.

И вот после переезда Роналду на Аравийский полуостров, новый Centodieci Роналду попал в объектив камер – интересно, что зарегистрирован автомобиль в Дубае, но инициалы на номере не оставляют сомнений во владельце данным красавцем.