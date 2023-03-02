Гаспачо
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Роналду осваивается в Саудовской Аравии: переехал в новый дом, а теперь еще и обновил автопарк новым Bugatti🔥🔥🔥

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Хотя сам автомобиль был приобретен еще в 2020 году.

Будучи нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду решил вознаградить себя по случаю тогдашней победы в чемпионате Италии, заказав Bugatti Centodieci еще летом 2020 года - начало поставок Bugatti Centodieci было запланировано на 2021-й год.

Гиперкар изготовлен на базе Chiron с переработанным кузовом в стиле винтажного EB110 Super Sport и форсированным до 1600 л.с. мотором W16. Данный автомобиль будет выпущен в количестве всего 10 штук, каждый экземпляр стоит минимум 8 миллионов евро.

Роналду – поклонник марки Bugatti, до Centodieci он присматривался к Bugatti La Voiture Noire – эта модель стоит еще на 3 миллиона дороже.

С момента покупки прошло более 2 лет, но все это время никто не видел новый автомобиль Роналду – он в основном передвигался на приобретенном ранее Chiron.

И вот после переезда Роналду на Аравийский полуостров, новый Centodieci Роналду попал в объектив камер – интересно, что зарегистрирован автомобиль в Дубае, но инициалы на номере не оставляют сомнений во владельце данным красавцем.

5 комментариев

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Decard Show
Как же богат Криштиану
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mf_amber
нормальный цвет - немаркий - можно на мойках экономить
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asgerasimets@gmail.com
Ответ Абу Огого
Да пусть наслаждается, чего уж. Отбросим все предпочтения, он всю жизнь отдал футболу, впахивая, настоящий профессионал. Имеет право в конце карьеры уже в спокойном режиме заработать ещё денег и наслаждаться жизнью
По фактам
+3
-1
+2
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Абу Огого
Да пусть наслаждается, чего уж. Отбросим все предпочтения, он всю жизнь отдал футболу, впахивая, настоящий профессионал. Имеет право в конце карьеры уже в спокойном режиме заработать ещё денег и наслаждаться жизнью
+13
-1
+12
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уличный иуда
Я тоже планировал купить такой, но мне белый цвет не понравился и на заказ долго ждать. Так бы купил сразу, как только доширак доел бы
+3
0
+3
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