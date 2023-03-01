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Появилось видео, где Гасперини бросает бутерброд в болельщика. Насколько ужасен поступок тренера?

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В 24-м туре Серии А «Аталанта» на выезде уступила «Милану». После матча в соцсетях стал распространяться видеоролик, на котором Джон Пьеро Гасперини бросает из окна автомобиля бутерброд.

Сообщается, что после матча тренер «Аталанты» пересекся с группой болельщиков «Милана», оскорблявших его из окна соседнего автомобиля. В ответ фанаты выбросили бутерброд обратно, но Гасперини закрыл окно. Наверняка вы тоже не ожидали такого от опытного тренера.

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