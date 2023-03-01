Очередное класико намечено на завтра.

«Барселона»

Хави определился со списком из 21 игрока, которые могут сыграть против «Мадрида» в четверг. Вот так он выглядит:

Вратари: Марк-Андре Тер Штеген, Иньяки Пенья, Арнау Тенас.

Защитники: Рональд Араухо, Андреас Кристенсен, Маркос Алонсо, Жорди Альба, Серджи Роберто, Жюль Кунде, Эрик Гарсия, Алехандро Бальде.

Полузащитники: Серджи Бускетс, Гави, Франк Кессиэ, Френки де Йонг, Пабло Торре.

Нападающие: Ферран Торрес, Рафинья, Анхель Аларкон, Ансу Фати, Эстанис Педрола.

Роберт Левандовски, Педри и Усман Дембеле травмированы и команде не помогут.

«Мадрид»

Карло Анчелотти также определился со своим списком на матч:

Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Луис Лопес.

Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Хесус Вальехо, Начо, Альваро Одриосола, Лукас Васкес, Антонио Рюдигер.

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени, Дани Себальос.

Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Марко Асенсио, Винисиус Жуниор, Родриго, Мариано Диас, Альваро Родригес.