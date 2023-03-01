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«Барселона» и «Мадрид» определились с заявками на Кубок Испании: вернулись Родриго и Фати

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Очередное класико намечено на завтра.

«Барселона»

Хави определился со списком из 21 игрока, которые могут сыграть против «Мадрида» в четверг. Вот так он выглядит:

Вратари: Марк-Андре Тер Штеген, Иньяки Пенья, Арнау Тенас.

Защитники: Рональд Араухо, Андреас Кристенсен, Маркос Алонсо, Жорди Альба, Серджи Роберто, Жюль Кунде, Эрик Гарсия, Алехандро Бальде.

Полузащитники: Серджи Бускетс, Гави, Франк Кессиэ, Френки де Йонг, Пабло Торре.

Нападающие: Ферран Торрес, Рафинья, Анхель Аларкон, Ансу Фати, Эстанис Педрола.

Роберт Левандовски, Педри и Усман Дембеле травмированы и команде не помогут.

«Мадрид»

Карло Анчелотти также определился со своим списком на матч:

Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Луис Лопес.

Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Хесус Вальехо, Начо, Альваро Одриосола, Лукас Васкес, Антонио Рюдигер.

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени, Дани Себальос.

Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Марко Асенсио, Винисиус Жуниор, Родриго, Мариано Диас, Альваро Родригес.

6 комментариев

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Bleck Ridermen
Завтра банкрот-кирдык будет, дай Бог .
0
-2
-2
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Абдул Абакаев
Ответ Rule1
Барселоне в этот раз будет тяжело как никогда. Три самых ключевых игрока нынешний Барсы в лазарете.
3 из 5 ключевых. двое остальных Араухо и Тер Штеген
0
-1
-1
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Нефанатик
Ответ прощай Роналду
Равноценное Возвращение😁👍🏻
🤣🤣🤣
0
-3
-3
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прощай Роналду
Ответ Rule1
Барселоне в этот раз будет тяжело как никогда. Три самых ключевых игрока нынешний Барсы в лазарете.
Да, полная опа. Надеялся на огненный матч а тут такое
+1
0
+1
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прощай Роналду
Равноценное Возвращение😁👍🏻
+1
0
+1
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Rule1
Барселоне в этот раз будет тяжело как никогда. Три самых ключевых игрока нынешний Барсы в лазарете.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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