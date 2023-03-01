Все-таки уходит?

Журналист Иван де ла Пенья сообщает, что «Атлетико Мадрид» нашел замену Диего Симеоне, который планирует покинуть команду по окончании сезона.

Матрасники рассматривают Луиса Энрике, как альтернативу аргентинскому наставнику.

Ожидается, что мадридский клуб предложит испанцу 3-летний контракт будущим летом.

Напомним, что Луис Энрике с 2014 по 2017 год возглавлял «Барселону», а позже стал главным тренером сборной Испании, которую покинул в декабре 2022 года.

Как вам такой вариант?