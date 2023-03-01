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⚡️ «Атлетико» нашел замену Симеоне? Экс-тренеру «Барсы» готовы предложить 3-летний контракт уже этим летом

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Футбол Футбол

Все-таки уходит?

Журналист Иван де ла Пенья сообщает, что «Атлетико Мадрид» нашел замену Диего Симеоне, который планирует покинуть команду по окончании сезона.

Матрасники рассматривают Луиса Энрике, как альтернативу аргентинскому наставнику.

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Ожидается, что мадридский клуб предложит испанцу 3-летний контракт будущим летом.

Напомним, что Луис Энрике с 2014 по 2017 год возглавлял «Барселону», а позже стал главным тренером сборной Испании, которую покинул в декабре 2022 года.

Как вам такой вариант?

6 комментариев

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Георгий Гриценко
Мне кажется что лучший вариант — Тухель
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Иван Иванов
Унай Эмери - идеальный кандидат на замену Симеоне.
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melmi
А кто первоисточник этой новости?
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Raybay
атлетико и тики така )))))))))))))))))))))
+3
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Поцелуй Оздоева
Руководство Атлетико решило ухудшить положение, я так понимаю)
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-3
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Никита Мерзликин
Физрук в студию
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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