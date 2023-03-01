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Месси vs Роналду: болельщики обратили внимание, как по-разному они реагировали на главную награду ФИФА, и обвинили Криша в эгоизме

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Разница действительно есть.

Лионель Месси, ставший лучшим игроком года по версии ФИФА, победил по версии всех участников голосования. Форварда «ПСЖ» на первое место поставили и тренеры, и капитаны сборных, и журналисты, и болельщики.

Форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины получил награду The Best во второй раз в карьере. Впервые она досталась ему в 2019 году, также он трижды был на втором месте в голосовании, еще раз – на третьем.

По два раза становились лауреатами премии футболисту года Месси, Криштиану Роналду (2016, 2017) и Роберт Левандовски (2020, 2021).

Уже после церемонии болельщики обратили внимание на то, как Лео вел себя после объявления победителя – в первую очередь он пожал руку главному конкуренту и одноклубнику Килиану Мбаппе.

А вот Роналду в 2016 проигнорировал Антуана Гризманна и после поцелуя с Джорджиной сразу направился на сцену.

9 комментариев

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Великолепная Семёрка
Всем разумным людям давно понятно что мэси это тихий ужас! Криштиану открыт и говорит правду в лицо! Мэси перед публикой играет святого
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Игорь Климов
Ответ Raybay
настоящий Goat и в душе великий, а camel есть camel
Точное определение этого Португальца7 - Camel7.
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Bugy
эгосита обвинять в эгоизме))
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Raybay
настоящий Goat и в душе великий, а camel есть camel
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KING_OF_RUSSIA
А что, Гризман сидел рядом с Роналду? Клоунская новость))
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Джорджио Че
То что у Роналду огромное эго и вечное "я" на местом месте, уже никого не удивляет. За 15 лет это стало всем ясно, как божий свет
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Rafa Mekhraliev
В этом аспекте Лео всегда был ваше всех на голову. Роналду в отличии от Месси, своей знатностью всегда пользовался иначе. Как на поле, так и за его пределами. Тогда как Месси, с таким уровнем и популярностью, всегда был простачком.
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fellx
Ну это реально клиника)) Люди настолько в деталях обсуждают двух чужих себе людей.

А если по сути, Мбаппе во первых по пути сидел, пришлось ОДНОКЛУБНИКУ пожать руку. У Роналду между ними жена сидела.

Там если хорошенько присмотреться, то Месси хотел поцеловать жену, но забыл что жена слева сидит, пришлось пожать руку Мбаппе
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Jii Gee
Из ничего высосанная статья. Кол.
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