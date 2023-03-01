9 комментариев

Разница действительно есть.

Лионель Месси, ставший лучшим игроком года по версии ФИФА, победил по версии всех участников голосования. Форварда «ПСЖ» на первое место поставили и тренеры, и капитаны сборных, и журналисты, и болельщики.

Форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины получил награду The Best во второй раз в карьере. Впервые она досталась ему в 2019 году, также он трижды был на втором месте в голосовании, еще раз – на третьем.

По два раза становились лауреатами премии футболисту года Месси, Криштиану Роналду (2016, 2017) и Роберт Левандовски (2020, 2021).

Уже после церемонии болельщики обратили внимание на то, как Лео вел себя после объявления победителя – в первую очередь он пожал руку главному конкуренту и одноклубнику Килиану Мбаппе.

А вот Роналду в 2016 проигнорировал Антуана Гризманна и после поцелуя с Джорджиной сразу направился на сцену.